VIDEO | Decesul tinerei de 25 de ani din Alba. Protest la Sebeș: „Vrem dreptate pentru Ana!”

Decesul tinerei de 25 de ani din Alba. Protest la Sebeș: „Vrem dreptate pentru Ana!”

Aproximativ 150 de persoane au ieșit în stradă, în seara zilei de joi, 26 februarie 2026, în cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, într-o manifestație de susținere a cauzei tinerei de 25 de ani decedate recent.

Oamenii au scandat „Vrem dreptate pentru Ana!”.

Anterior a fost lansată o petiție publică cu titlul „Dreptate pentru Ana, care a fost găsită moartă în casa soțului”, adresată Poliției și Parchetului pentru a cere o anchetă independentă și imparțială în cazul tinerei de 25 de ani din Sebeș despre care familia și susținătorii spun că ar exista suspiciuni privind circumstanțele morții sale.

Această petiție a fost publicată online.

O tânără de 25 de ani a fost găsită fără viață în locuința ei din Sebeș în noaptea de 19-20 februarie 2026, iar poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Autoritățile au declarat că nu au fost identificate urme de violență.

„Având în vedere informațiile vehiculate, în spațiul public, cu privire la faptul că o tânără de 25 de ani, din municipiul Sebeș, ar fi fost ucisă de soțul ei, Compartimentul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să comunice următoarele aspecte:

Cercetarea la fața locului, în noaptea de 19/20 februarie 2026, a fost efectuată de o echipă complexă formată din polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și ai Poliției Municipiului Sebeș, însoțiți de un medic legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Alba.

Trupul femeii a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.

În urma efectuării examenului necroptic, rezultatele preliminare au relevat faptul că moartea femeii a fost neviolentă și ar fi fost cauzată de un șoc de etiologie neprecizată, nefiind constatate leziuni traumatice.

De asemenea, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului, au fost solicitate analize toxicologice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Alba în 23 februarie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI