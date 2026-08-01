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Noua lege a pensiilor: Se schimbă din nou vârsta de pensionare. Crește vârsta de pensionare pentru femei, cât și stagiul complet de cotizare

Unirea Ziarul

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Noua lege a pensiilor: Se schimbă din nou vârsta de pensionare. Crește vârsta de pensionare pentru femei, cât și stagiul complet de cotizare

Noi modificări intră în vigoare în sistemul public de pensii. Începând cu 1 iulie 2026, o parte dintre femeile care urmează să se pensioneze vor trebui să mai aștepte o lună pentru a putea solicita pensia pentru limită de vârstă. Totodată, crește și stagiul complet de cotizare necesar pentru ieșirea la pensie.

Vârsta de pensionare pentru femei crește din nou

Reforma sistemului public de pensii continuă și în 2026, conform calendarului prevăzut de Legea nr. 360/2023. Scopul modificărilor este egalizarea treptată a condițiilor de pensionare dintre femei și bărbați, proces care va fi finalizat până în anul 2035.

De la 1 iulie 2026, femeile care se încadrează în noul calendar se vor putea pensiona la 62 de ani și 7 luni, cu o lună mai târziu decât cele care au ieșit la pensie anterior.

În același timp, stagiul complet de cotizarecrește la 33 de ani și 5 luni.

Cine este afectat de noile reguli

Noile prevederi nu se aplică tuturor femeilor în același timp. Vârsta de pensionare este stabilită în funcție de data nașterii, iar fiecare persoană trebuie să consulte calendarul prevăzut de lege pentru a afla momentul în care poate solicita pensia.

Creșterea vârstei standard și a stagiului de cotizare va continua etapizat în următorii ani.

Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare la bărbați

Pentru bărbați, regulile rămân neschimbate. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare necesar pentru pensia pentru limită de vârstă rămâne de 35 de ani.

Calendarul continuă până în 2035

Potrivit noii legi a pensiilor, majorările vor continua anual până când femeile vor ajunge să se pensioneze la 65 de ani, în aceleași condiții ca bărbații.

Autoritățile explică faptul că măsurile urmăresc adaptarea sistemului de pensii la evoluția demografică și asigurarea sustenabilității acestuia pe termen lung.

Pensionarea anticipată

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot solicita în continuare pensionarea anticipată. În funcție de perioada de anticipare și de stagiul contributiv realizat, cuantumul pensiei poate fi diminuat prin aplicarea penalizărilor prevăzute de legislație.

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