Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, miercuri, 14 ianuarie 2026, situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026.
Suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei.
„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa publicului valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna ianuarie 2026.
Sumele reprezentând subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026 au fost virate în conturile formaţiunilor în ziua de 13, suma totală fiind de 14.471.475,00 lei.
Astfel, Partidul Social Democrat a primit 4.801.515,00 lei, Alianţa pentru Unirea Românilor – 2.839.211,00 lei, Partidul Naţional Liberal – 2.614.110,00 lei, Uniunea Salvaţi România – 1.855.474,00 lei, Partidul SOS România – 1.234.237,00 şi Partidul Oamenilor Tineri – 994.491,00 lei, Partidul Mişcarea Populară – 67.932,00 lei şi Forţa Dreptei – 64.505,00”, se arată într-un comunicat de presă al AEP.
Subvențiile sunt fonduri publice alocate partidelor politice din bugetul de stat, pentru a le finanța activitatea permanentă între alegeri și participarea la viața democratică. Ele fac parte din regimul legal al finanțării partidelor și sunt distincte de rambursările pentru cheltuielile electorale, care se acordă după campanii.
Sumele se virează lunar în contul partidelor de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16 februarie 2026, începând cu ora 12.00, Primăria Municipiului Aiud, organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”. Primăria Municipiului Aiud organizează în data 16 februarie 2026, ora 12:00, în […]
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții Unde a dispărut subit, în aceste zile, domnul Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba și președintele organizației județene a PNL? Obișnuit să pozeze într-o vedetă a rețelelor de socializare, […]
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi competitivă și puternică fără să își sacrifice agricultura, mediul și coeziunea socială, afirmă Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, europarlamentarul arată că în absența unor garanții ferme din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Titularizare 2026: Proba scrisă, în 21 iulie. Calendar înscrieri, examen scris și comunicare rezultate
Titularizare 2026: Proba scrisă, în 21 iulie. Calendar înscrieri, examen scris și comunicare rezultate Ministrul Educației a aprobat spre sfârșitul...
Cum va fi VREMEA până în 9 februarie 2026: Perioada cu ger se prelungește până la începutul lunii viitoare. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 9 februarie 2026: Perioada cu ger se prelungește până la începutul lunii viitoare. PROGNOZA...
Știrea Zilei
FOTO | Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau pline de animale, cutreierând străzile pe bicicletă, având mereu cu el o geantă maro din piele cu instrumente și medicamente
Veterinarul Nicolae Sibișan, din Vințu de Jos, o viață pusă în slujba satului: A profesat în vremea când gospodăriile erau...
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era depozitată muniție. Nicio persoană nu este urmărită penal
INCENDIUL de la UM Cugir, din august 2025: Cercetări ”in rem” în cazul incidentului din una din halele unde era...
Curier Județean
ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la kilometrul 3 al autostrăzii
ACCIDENT pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Un autoturism implicat în evenimentul rutier de la kilometrul 3 al autostrăzii Un accident s-a...
UPDATE | INCENDIU în Lunca Mureșului: O locuință arde generalizat. O persoană, rămasă în casa în flăcări
UPDATE | INCENDIU în Lunca Mureșului: O locuință arde generalizat. O persoană, rămasă în casa în flăcări Un incendiu s-a...
Politică Administrație
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026: Date oficiale
Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, miercuri,...
16 februarie 2026 | Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea”
Primăria Aiud organizează licitație publică pentru închirierea locurilor de vânzare din Piaţa Agroalimentară „Dr. Constantin Hagea” În data de 16...
Opinii Comentarii
14 ianuarie 2026: Anul Nou, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian
14 ianuarie: Anul Nou 2026, conform calendarului iulian. Originea acestuia și de ce a fost înlocuit cu cel gregorian Astăzi...
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi
14 ianuarie: Anul Nou pe stil vechi 2026. Cum sărbătoresc Revelionul ortodocșii de rit vechi O mulțime de tradiții și...