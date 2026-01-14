Politică Administrație

Câți bani au intrat în „pușculițele” partidelor din România în ianuarie 2026: Date oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

De

Câți bani au intrat în „pușculițele" partidelor din România în ianuarie 2026

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a dat publicităţii, miercuri, 14 ianuarie 2026, situaţia privind subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026.

Suma totală depăşeşte 14,4 milioane de lei, cele mai mari sume fiind virate Partidului Social Democrat (PSD), peste 4,8 milioane de lei, şi Alianţei pentru Unirea Românilor, peste 2,8 milioane de lei.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoştinţa publicului valoarea subvenţiilor alocate de la bugetul de stat şi virate în contul fiecărui partid politic în luna ianuarie 2026.

Sumele reprezentând subvenţiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat în luna ianuarie 2026 au fost virate în conturile formaţiunilor în ziua de 13, suma totală fiind de 14.471.475,00 lei.

Astfel, Partidul Social Democrat a primit 4.801.515,00 lei, Alianţa pentru Unirea Românilor – 2.839.211,00 lei, Partidul Naţional Liberal – 2.614.110,00 lei, Uniunea Salvaţi România – 1.855.474,00 lei, Partidul SOS România – 1.234.237,00 şi Partidul Oamenilor Tineri – 994.491,00 lei, Partidul Mişcarea Populară – 67.932,00 lei şi Forţa Dreptei – 64.505,00”, se arată într-un comunicat de presă al AEP.

Subvențiile sunt fonduri publice alocate partidelor politice din bugetul de stat, pentru a le finanța activitatea permanentă între alegeri și participarea la viața democratică. Ele fac parte din regimul legal al finanțării partidelor și sunt distincte de rambursările pentru cheltuielile electorale, care se acordă după campanii.

Sumele se virează lunar în contul partidelor de către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

