Gheorghe Valentin Rotar, primarul Blajului: „Duminica trădătorilor. Sunt profund dezamăgit de președintele Nicușor Dan”

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a lansat, luni, 15 iunie 2026, acuzații dure la adresa președintelui Nicușor Dan, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, considerând că decizia a fost luată fără consultări reale și că marchează o abatere de la principiile de unitate și loialitate politică din interiorul PNL.

Gheorghe Valentin Rotar este președinte al organizației Blaj a PNL și membru în Biroul Politic Județean al PNL Alba.

Iată textul integral postat de Gheorghe Valentin Rotar în mediul online:

„Duminica trădătorilor

Există momente în politică ce depășesc calculele de culise și negocierile obișnuite. Momente în care se vede clar cine rămâne fidel principiilor și cine alege drumul oportunismului. Ieri a fost o astfel de zi: duminica trădătorilor.

Sunt profund dezamăgit de președintele Nicușor Dan. Mulți români au văzut în el speranța unei politici decente, a unui președinte echilibrat, capabil să fie mediator și garant al regulilor democratice. Din păcate, prin desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, a ales să renunțe la neutralitate și să intre direct într-un joc politic părtinitor, menit să salveze PSD de la responsabilitatea guvernării.

Această nominalizare nu este despre interesul României și nici despre respectarea democrației. Este o intervenție brutală în viața PNL, o încercare de a rupe partidul și de a construi o majoritate bazată pe trădare, înțelegeri ascunse și oportunism.

Totul s-a făcut „pe sub masă”, fără o discuție onestă cu președintele PNL, fără respect pentru colegii care au muncit și care au crezut într-un proiect politic autentic. Mai grav este că anunțul a fost făcut într-un moment în care liderul Ilie Bolojan se afla la Chișinău, pentru a susține drumul pro-European al Republicii Moldova. Nu este doar un gest lipsit de eleganță politică, ci o demonstrație intenționată de dispreț față de parteneri și față de regulile minime ale loialității.

Adrian Veștea știa încă de miercuri ce se pregătește, dar nu a găsit nici timpul, nici curajul să discute cu președintele PNL. Acesta nu este un gest de responsabilitate, ci o dovadă de oportunism și lipsă de loialitate. În politică poți avea opinii diferite, dar nu poți construi viitorul unui partid prin negocieri de culise, calcule meschine și trădări făcute pe ascuns. Funcțiile se obțin uneori prin înțelegeri, însă respectul și încrederea se câștigă doar prin corectitudine și asumare, pentru că funcțiile trec, caracterul rămâne!

De aceea îmi reafirm sprijinul total pentru Ilie Bolojan, pe care îl consider singurul lider capabil să reformeze cu adevărat România și să redea PNL seriozitatea, credibilitatea și demnitatea de care are nevoie. În jurul oamenilor care muncesc, care își respectă cuvântul și care își asumă responsabilitatea trebuie construit viitorul.

Poate că această zi va rămâne în memoria multora drept duminica trădătorilor, în care, prin această desemnare, s-a ales trădarea și oportunismul în locul loialității și al reformelor reale.

Sper ca această zi să fie, pentru PNL, timpul primenirii și începutul unei adevărate curățenii: despărțirea de oportuniști și de cozile de topor care au făcut atâta rău valorilor și tradiției liberalismului românesc. Este timpul ca aceia care cred cu adevărat în reformă, în onoare și într-o Românie pro-europeană să aibă curajul de a spune lucrurilor pe nume. Acum, noi liberalii, va trebui să nu tăcem în fața trădării, să-i alegem pe cei care au curajul să-și apere principiile în locul celor care „s-au vândut” în spatele ușilor închise.

Partidele pot supraviețui înfrângerilor. Ceea ce le distruge cu adevărat este lipsa curajului și abandonarea principiilor. Astăzi am ales să nu tac, să nu fiu complice cu trădarea, ci să spun răspicat: PNL merită mai mult! România merită mai mult”

foto: arhivă

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