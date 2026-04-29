Câte zile libere au românii de 1 Mai 2026: Cât durează minivacanța și când are loc următoarea pauză din calendar

Începutul lunii mai 2026 aduce pentru angajații din România una dintre cele mai așteptate perioade de respiro din an. Este vorba despre minivacanța de 1 Mai, care creează un weekend prelungit la început de primăvară târzie.

Când pică minivacanța de 1 Mai 2026

Conform calendarului zilelor libere legale, minivacanța de 1 Mai 2026 începe vineri, 1 mai, și se încheie duminică, 3 mai. Practic, angajații beneficiază de trei zile consecutive libere, într-un interval compact, fără fragmentări în timpul săptămânii de lucru. Pentru mulți români, această perioadă marchează prima oportunitate reală de relaxare după ritmul intens al începutului de an.

Pentru sectorul public, zilele libere legale sunt aplicate în mod unitar, ceea ce înseamnă că și bugetarii se bucură de aceeași minivacanță de trei zile. În funcție de politica fiecărei instituții, unele activități esențiale pot rămâne în regim de permanență sau program redus, însă majoritatea angajaților au liber integral în acest interval.

Când este următoarea minivacanță pentru angajați

După această pauză de început de mai, calendarul nu mai oferă imediat o altă întrerupere semnificativă a activității. Următorul moment de respiro vine abia la finalul primăverii, odată cu sărbătoarea de Rusalii.

În 2026, Rusaliile sunt celebrate pe parcursul a două zile consecutive: duminică, 31 mai – prima zi de Rusalii, și luni, 1 iunie – a doua zi de Rusalii, care este zi liberă legală în România. Astfel, angajații vor avea din nou un weekend prelungit, de această dată extins în primele zile ale verii calendaristice.

Lista completă a zilelor libere legale în 2026

În anul 2026 sunt 17 sărbători legale, iar 12 dintre acestea pică în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă că vor fi mai multe zile libere în plus față de anii trecuți. Iată care sunt zilele libere din 2026, conform Zileconcediu.ro.

· 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

· 2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

· 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

· 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

· 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

· 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

· 12 aprilie (duminică) – Paștele

· 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

· 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

· 31 mai (duminică) – Rusaliile

· 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii

· 1 iunie (luni) – Ziua Copilului

· 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

· 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

· 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

· 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

· 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

