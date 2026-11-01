Un sector al unui drum vicinal dintr-o comună de munte din Alba urmează să fie modernizat: Care sunt intențiile administrației locale

Primăria Comunei Poiana Vadului a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru modernizarea unui tronson de drum vicinal din satul Costești.

Ce se va construi

Investiția vizează un sector de 2 km din drumul vicinal Costești, care are în total 5,2 km și se află în domeniul public al comunei, în intravilan și extravilan. Lățimea proiectată a părții carosabile este de 3,80 metri, pe o suprafață de 7.600 mp.

Structura rutieră propusă este suplă și include două straturi asfaltice (4 cm și 6 cm), 20 cm de piatră spartă în amestec optimal și 10 cm de fundație din material mărunt de carieră, așezate pe o zestre de 30 cm. Mixturile asfaltice vor fi aduse din Alba Iulia, pe o distanță de aproximativ 115 km, iar piatra spartă și materialul de carieră de la exploatările din zonă.

Fiind un drum cu o singură bandă de circulație, proiectul prevede stații de încrucișare la fiecare 200–250 m. Mai sunt prevăzute acostament de piatră spartă pe o singură parte, rigole de beton, podețe tubulare cu diametre de 600 mm și 1.500 mm pentru descărcarea șanțurilor, parapeți, indicatoare și marcaje.

De ce este nevoie de drum

Potrivit memoriului de prezentare, modernizarea ar urma să asigure o legătură mai rapidă între gospodării și centrul localității, să reducă praful și noxele și să elimine vibrațiile produse de utilajele grele care transportă material lemnos. Primăria susține că drumul ar crește interesul pentru terenurile din zonă, în special pentru construcția de locuințe de către tineri, și ar sprijini activitățile economice și potențialul turistic.

În document se menționează și că proiectul ar putea îmbunătăți accesul pentru transportul forestier, facilitând astfel accesul la o suprafață mare de pădure.

foto – cu rol ilustrativ

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