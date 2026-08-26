Cât vor costa biletele și abonamentele pentru meciurile de acasă ale Unirii Alba Iulia în sezonul 2026/2027

CSM Unirea Alba Iulia a anunțat, miercuri, 26 august 2026, că prețurile biletelor și abonamentele pentru meciurile de Liga 3 de pe Stadionul „Cetate” rămân la nivelul sezonului anterior și în ediția de campionat 2026/2027.

„Biletul de acces la meci va costa 15 lei, acesta fiind prețul general pentru toate partidele disputate pe teren propriu în acest sezon.

În perioada următoare, biletele vor putea fi achiziționate și online, iar tot atunci vom da startul și vânzării abonamentelor pentru noul sezon, disponibile atât online, cât și fizic. Prețul unui abonament va fi de 200 de lei”, au precizat reprezentanții clubului.

„Uniriști, au mai rămas doar câteva zile până la primul nostru meci din noul sezon competițional de Liga 3! Sâmbătă avem nevoie de voi! De vocea voastră, de energia voastră și de toată susținerea pe care ne-o puteți oferi din tribune.

Vrem să începem sezonul cu dreptul, iar pentru asta avem nevoie de acel plus de moral pe care doar voi ni-l puteți da.

Știm un lucru: împreună ne vom atinge obiectivul! Iar drumul spre promovare începe chiar de sâmbătă!

Sâmbătă, Cetatea trebuie să fie plină!

Veniți alături de noi și hai să pornim împreună în drumul spre obiectiv!”, se mai arată într-o postare de pe pagina oficială de pe rețelele sociale a clubului albaiulian.

Sâmbătă, 29 august 2026, CSM Unirea Alba Iulia va juca pe teren propriu cu Unirea Sântana în prima etapă a Ligii 3, ediția 2026/2027.

foto – Galeria Unirii Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal