Curier Județean

Elevii din Alba Iulia, cu distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Câți bani va aloca Primăria

Ioana Oprean

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Elevii din Alba Iulia, cu distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, și profesorii care i-au pregătit, premiați de municipalitate. Câți bani va aloca Primăria

Elevii din Alba Iulia, care au obținut în anul școlar 2025-2026 distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, dar și profesorii care i-au pregătit, vor fi premiați de municipalitate. Primăria Alba Iulia va aloca 70.000 de lei pentru premiile pe care le va acorda.

„Promovarea, susținerea performanței în educație, precum și recunoașterea valorilor constituie un obiectiv important pentru Municipiul Alba Iulia.

Municipiul Alba Iulia, prin Direcția Învățământ, Creșe din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, contribuie la asigurarea unei educații de calitate, prin susținerea de proiecte, a performanței în educație și recunoașterea valorilor, fiind alături de toți elevii din învățământul preuniversitar care prin munca lor au obținut premii, mențiuni, medalii sau diplome de onoare la etapa națională sau internațională a olimpiadelor și concursurilor școlare relevante organizate/recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, dar și de cadrele didactice care i-au îndrumat în anul școlar 2025-2026”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre care va intra la vot în ședința ordinară de luni, 31 august 2026 a Consiliului Local Alba Iulia.

Consilierii locali vor avea aprobă cheltuirea sumei de până la 70.000 lei din bugetul Direcției învățământ, Creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia pe anul 2026, pentru organizarea evenimentului de premiere și acordarea unor premii în bani elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Alba Iulia care au obținut distincții la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare relevante organizate în anul școlar 2025-2026 de Ministerul Educației și Cercetării, dar și la etapa lor internațională recunoscută de MEC, precum și a cadrelor didactice care i-au pregătit.

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