Transport gratuit pentru elevii dintr-un oraș din Alba și în anul școlar 2026–2027: Care este traseul pe care se acordă gratuitatea
Transport gratuit pentru elevii dintr-un oraș din Alba și în anul școlar 2026–2027: Care este traseul pe care se acordă gratuitatea
Administrația locală din Cugir pregătește o nouă rundă de gratuitate la transportul public pentru elevi. Consiliul Local al orașului Cugir va lua în dezbatere, în ședința ordinară de joi, 27 august 2026 un proiect de hotărâre prin care propune aprobarea regulamentului privind transportul public local rutier gratuit pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat, pentru anul școlar 2026–2027. Proiectul, inițiat la 12 august 2026, urmărește să mențină și să reglementeze facilitatea care le permite elevilor să circule gratuit între domiciliu și unitatea de învățământ.
Miza măsurii este una concretă pentru familiile din Cugir: eliminarea costurilor de transport pentru elevi, încurajarea frecventării regulate a cursurilor și reducerea utilizării transportului individual, cu efecte estimate și asupra poluării. Documentele administrației locale invocă, de asemenea, prevenirea accidentelor și reducerea riscului de abandon școlar.
Gratuitatea se aplică pe traseul dintre casă și școală
Regulamentul propus stabilește că elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat de pe raza administrativ-teritorială a orașului Cugir beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local pe tot parcursul anului școlar 2026–2027. Facilitatea nu este însă una nelimitată: gratuitatea este acordată pe un singur traseu, respectiv traseul dintre domiciliul sau reședința elevului și unitatea de învățământ. Transportul gratuit acoperă atât deplasarea către școală, cât și returul.
Practic, elevul va avea dreptul la un titlu de călătorie gratuit, valabil pentru traseul stabilit între domiciliu și școală. Documentul precizează explicit că titlul este personalizat și netransmisibil.
Abonamentul poate fi fizic sau electronic
Accesul la gratuitate se face printr-un abonament/titlu de călătorie, emis de operatorul local de transport prin propriile canale de vânzare. Titlul este nominal și este eliberat după confirmarea calității de elev. Pentru această confirmare pot fi utilizate carnetul de elev vizat pentru anul școlar în curs, o adeverință emisă de unitatea de învățământ sau cardul național de elev.
Pentru elevii care au împlinit 14 ani este prevăzută și prezentarea cărții de identitate, iar pentru cei mai mici poate fi utilizată copia certificatului de naștere. În cazul în care verificarea calității de elev va putea fi realizată prin Sistemul informatic integrat al învățământului din România, regulamentul păstrează aceste cerințe de identificare în funcție de vârstă. Responsabilitatea respectării condițiilor revine atât unității de învățământ, cât și operatorului de transport.
Un detaliu important pentru familii: costul inițial al titlului de călătorie este suportat integral de operatorul de transport. Dacă acesta este pierdut sau distrus din culpa beneficiarului, emiterea unui nou card/titlu va fi plătită de către acesta.
Factura ajunge la Primărie, iar transportul este suportat din bugetul local
Deși elevul nu plătește călătoria, serviciul de transport nu este gratuit pentru sistemul public. Regulamentul prevede că valoarea transportului elevilor este asigurată din bugetul local al orașului Cugir. Tariful lunar pentru un traseu este cel prevăzut în contractul de delegare a serviciului și poate fi modificat prin hotărâri ale Consiliului Local privind tarifele și facilitățile acordate la transportul public.
Mecanismul este unul administrativ: unitățile de învățământ transmit operatorului, în a doua decadă a lunii pentru luna următoare, liste nominale cu elevii care au nevoie de transport. Listele includ date precum numele elevului, documentul care atestă calitatea de elev, CNP-ul, traseul utilizat și localitatea în care se află unitatea de învățământ.
Pe baza acestor tabele, operatorul emite factura fiscală și o transmite orașului Cugir până la data de 15 a lunii pentru luna precedentă, împreună cu situația centralizatoare a beneficiarilor. Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat înaintează documentele pentru efectuarea plății.
Ce trebuie să știe elevii și părinții
Pentru beneficiari, regulile esențiale sunt clare:
*gratuitatea este valabilă pe parcursul întregului an școlar 2026–2027;
*este acordată pentru un singur traseu, între domiciliu/reședință și unitatea de învățământ;
*titlul de călătorie este nominal, personalizat și netransmisibil;
*calitatea de elev trebuie confirmată prin documentele prevăzute în regulament;
*costul inițial al titlului este suportat de operator;
*pierderea sau distrugerea titlului din culpa beneficiarului poate atrage costul emiterii unuia nou.
În timpul călătoriei, elevii trebuie să poată prezenta documentele necesare pentru verificarea legalității călătoriei: carnetul vizat, adeverința sau cardul național de elev, după caz, precum și documentul de identificare prevăzut de regulament.
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