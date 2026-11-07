7 noiembrie 2026 | Dimineață cu temperaturi negative pe scară largă în Alba: Ce valori termice s-au înregistrat

Dimineață cu temperaturi negative pe scară largă în Alba: Ce valori termice s-au înregistrat

Dimineața de sâmbătă, 7 noiembrie 2026, este prima a sezonului rece 2026-2027 cu temperaturi negative pe scară largă în județul Alba.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM); la ora 7.00 la Câmpeni temperatura măsurată în stația meteo era de -4,9 grade Celsius.

La Roșia Montană temperatura era la aceeași oră de -1,4 grade Celsius.

La Sebeș mercurul din termometre indica – 1 grad, iar la Blaj erau -0,6 grade Celsius

La Alba Iulia la ora 7.00 temperatura era de -0,2 grade Celsius.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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