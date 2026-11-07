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Permisul de conducere, după reguli medicale mai stricte: Cine riscă să nu mai poată urca la volan

Ioana Oprean

Publicat

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Permisul de conducere, după reguli medicale mai stricte: Cine riscă să nu mai poată urca la volan

Începând de vineri, 6 noiembrie 2026 au intrat în vigoare noi criterii medicale pentru persoanele care solicită obținerea sau reînnoirea permisului de conducere. Modificările, introduse printr-un ordin al ministrului Sănătății, vizează în special afecțiunile de vedere și persoanele cu antecedente de dependență de alcool.

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Problemele de vedere, evaluate mai atent

Solicitanții la care sunt identificate posibile afecțiuni oftalmologice vor fi trimiși la un medic specialist pentru investigații suplimentare. Pe lângă acuitatea vizuală și câmpul vizual, evaluarea poate include vederea în condiții de lumină redusă, sensibilitatea la lumină puternică și la contrast, precum și depistarea vederii duble.

În urma examinării, medicul va stabili dacă afecțiunile constatate permit conducerea unui autovehicul în condiții de siguranță.

Dependența de alcool, un criteriu important în acordarea permisului

Reguli specifice sunt prevăzute și pentru persoanele diagnosticate anterior cu dependență de alcool. Acestea vor putea obține sau reînnoi permisul numai dacă au parcurs o perioadă de abstinență și remisiune, confirmată medical.

De asemenea, este obligatoriu un aviz favorabil din partea medicului specialist curant și respectarea programului de monitorizare medicală stabilit de acesta.

Noile prevederi nu îi vizează pe toți cei care au consumat alcool, ci strict persoanele cu antecedente de dependență și tulburări asociate consumului, atunci când acestea pot afecta siguranța în trafic.

Decizia finală aparține medicului specialist

Ordinul reglementează evaluarea medicală și în cazul altor afecțiuni care pot influența capacitatea de a conduce. În funcție de diagnostic și de evoluția bolii, medicul poate decide dacă solicitantul este apt să conducă și dacă trebuie să efectueze controale medicale periodice.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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