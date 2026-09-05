Cât de periculoasă este, de fapt, ambrozia pentru sănătate
Cât de periculoasă este, de fapt, ambrozia pentru sănătate
Ambrozia a devenit una dintre problemele de sănătate publică asociate sezonului cald și începutului de toamnă. De ce este această buruiană atât de periculoasă și ce putem face pentru a reduce expunerea la polenul ei?
În România, o plantă aparent obișnuită poate deveni, în fiecare an, o sursă importantă de probleme respiratorii: Ambrosia artemisiifolia, cunoscută popular drept ambrozie. Planta este răspândită în numeroase regiuni ale țării și colonizează cu precădere terenurile neîngrijite, marginile drumurilor și ale căilor ferate, terenurile virane, șantierele sau suprafețele agricole. Ministerul Sănătății o descrie drept una dintre cele mai invazive plante de pe teritoriul României.
De ce este ambrozia o problemă pentru sănătate?
Principalul pericol nu îl reprezintă simpla prezență a plantei, ci polenul pe care aceasta îl eliberează în atmosferă. În România, sezonul polinic al ambroziei începe, în funcție de condițiile meteorologice, în jurul jumătății lunii iulie și se poate prelungi până spre sfârșitul lunii septembrie. În perioadele călduroase și secetoase, polenul poate fi transportat de vânt pe distanțe mari.
Pentru persoanele sensibilizate, inhalarea polenului poate provoca rinită alergică, strănut, secreții nazale, congestie nazală, mâncărimi și lăcrimare, dar și simptome respiratorii mai severe, inclusiv exacerbarea astmului. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră că principalele efecte negative asupra sănătății produse de ambrozie sunt reacțiile alergice provocate de inhalarea polenului.
Polenul de ambrozie are un potențial alergenic ridicat. Ministerul Sănătății precizează că persoanele foarte sensibile pot reacționa chiar și la concentrații foarte mici de polen în aer.
Cine este cel mai expus?
Riscul este mai mare pentru persoanele deja sensibilizate la polenuri, dar alergia se poate dezvolta în timp, după expuneri repetate. Cercetările medicale arată că ambrozia reprezintă o problemă importantă în Europa, iar răspândirea plantei poate crește numărul persoanelor sensibilizate.
În România, monitorizările realizate în București și în regiunea de sud-est au indicat o răspândire importantă a ambroziei și o creștere de la an la an a numărului pacienților cu alergie la polenul acesteia.
Ambrozia și schimbările climatice
Problema poate deveni și mai dificil de controlat pe fondul schimbărilor climatice. Studiile arată că încălzirea globală, modificarea utilizării terenurilor și poluarea atmosferică pot favoriza extinderea ambroziei, prelungirea sezonului polinic și transportul polenului pe distanțe mai mari. Unele cercetări indică inclusiv posibilitatea creșterii potențialului alergenic al polenului în anumite condiții.
Dimensiunea problemei este semnificativă și la nivel european. Un studiu publicat în Nature Communications a estimat că, înainte de introducerea anumitor măsuri de control biologic, aproximativ 13,5 milioane de persoane din Europa sufereau de alergii asociate ambroziei, cu costuri economice anuale estimate la circa 7,4 miliarde de euro.
Ce pot face oamenii?
Reducerea cantității de polen din atmosferă începe prin limitarea răspândirii plantei. În România, Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia stabilește obligații pentru proprietarii și deținătorii de terenuri, precum și pentru administratorii anumitor terenuri și infrastructuri, în vederea prevenirii, combaterii și distrugerii ambroziei.
Pentru persoanele alergice, reducerea expunerii în perioadele cu concentrații ridicate de polen poate contribui la diminuarea simptomelor. În cazul apariției unor manifestări persistente sau severe, evaluarea de către medicul alergolog este importantă, mai ales atunci când apar dificultăți de respirație sau simptome compatibile cu astmul.
Un pericol care poate fi redus
Ambrozia nu este doar o buruiană invazivă, ci și o sursă importantă de alergeni aeropurtați. Problema nu ține însă exclusiv de planta aflată în apropierea unei locuințe: polenul este foarte ușor și poate fi transportat de vânt pe distanțe considerabile.
Combaterea eficientă presupune, prin urmare, atât intervenția asupra terenurilor infestate, cât și conștientizarea populației și monitorizarea polenului. Pentru cei care dezvoltă alergie, perioada de la mijlocul verii până la începutul toamnei poate deveni una dificilă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Societate
„Fantoma de la Operă”, în premieră la Cluj-Napoca. Celebrul musical ajunge pe scena BT Arena
„Fantoma de la Operă”, în premieră la Cluj-Napoca. Celebrul musical ajunge pe scena BT Arena Unul dintre cele mai spectaculoase și iubite musicaluri din lume, „Fantoma de la Operă”, ajunge pentru prima dată la Cluj-Napoca. Producția semnată de Andrew Lloyd Webber va putea fi văzută vineri, 16 octombrie, de la ora 19.00, la BT Arena, […]
11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România
11-13 septembrie 2026 | Programul Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, la Alba Iulia: Participă zeci de artiști din 7 țări și România Festivalul Internațional de Teatru APOLLO, ediția a XII-a, reunește la Alba Iulia zeci de artiști din 7 țări, care timp de 3 zile vor oferi publicului un program variat de spectacole în diverse […]
Care este dieta-minune ce încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 2 ani și jumătate
Care este dieta-minune ce încetinește îmbătrânirea creierului cu până la 2 ani și jumătate O alimentație inspirată din dieta mediteraneană și dieta DASH ar putea încetini procesul de îmbătrânire a creierului. Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Zhejiang din China sugerează că persoanele care respectă mai îndeaproape principiile dietei MIND prezintă o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar...
Foto | Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis
Autostrada A1 Sebeș-Deva, pistă de curse în toiul nopții: 23 de șoferi sancționați, 4 au rămas fără permis Polițiștii Biroului...
Știrea Zilei
Video | Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate
Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce...
Video | Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia
Bijuterii Mercedes pe patru roți, în inima Cetății Alba Carolina: Automobile istorice fac deliciul publicului din Alba Iulia Alba Iulia...
Curier Județean
Video | Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție tot mai apăsătoare. Producătoare din Șard: „A trebuit să udăm mult, consumând curent pe măsură”
Legume la prețul de anul trecut la Târgul Apulum Agraria 2026 de la Alba Iulia, în ciuda costurilor de producție...
Video | Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei
Razie de amploare în Alba Iulia în noaptea de vineri spre sâmbătă: Amenzi de peste 7.600 de lei În noaptea...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...