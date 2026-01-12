Cât de consistente au fost zăpezile din ianuarie în România în ultimii 16 ani: Analiză a meteorologilor ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, duminică, 11 ianuarie 2026, o analiză pe 16 ani privind evoluția stratului de zăpadă și a temperaturilor minime și maxime din luna ianuarie, în perioada 2010–2026, pentru zona montană și regiunile joase de relief.

Potrivit analizei, anul 2021 se remarcă prin faptul că s-a depus un strat semnificativ de zăpadă într-un interval de 24 de ore în zona Munților Făgăraș, la altitudini de peste 1800 m, unde s-au acumulat până la 73 l/mp la stația meteo Bâlea-Lac, ce a determinat 70 de cm dezăpadă. În același interval, ninsori în general moderate cantitativ, s-au semnalat local și în Dobrogea. Vântul a avut intensificări în județul Tulcea, precum și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, cu rafale ce au atins local 75…85 km/h și izolat au depășit 90 km/h,viscolind ninsoarea, spulberând și troienind zăpada, ceea ce a determinat scăderea temporară a vizibilității.

Un alt episod ce iese în evidență s-a produs în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2017 când a nins moderat cantitativ în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei iar vântul s-a intensificat viscolind şi spulberând zăpada şi temporar determinând scăderea vizibilităţii. S-a depus strat nou de zăpadă local mai consistent, iar în Bărăgan şi Dobrogea zăpada a fost troienită. Rafalele au depăşit 45…60 km/h, iar în estul Munteniei, în Dobrogea şi Carpaţii de Curbură vitezele au atins 75…85 km/h. Inclusiv în capitală a nins continuu, s-a depus strat nou consistent de zăpadă, iar vântul s-a intensificat temporar până la viteze de 40…45 km/h. (fig. 4)