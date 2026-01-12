Actualitate

Cât de consistente au fost zăpezile din ianuarie în România în ultimii 16 ani: Analiză a meteorologilor ANM

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, duminică, 11 ianuarie 2026, o analiză pe 16 ani privind evoluția stratului de zăpadă și a temperaturilor minime și maxime din luna ianuarie, în perioada 2010–2026, pentru zona montană și regiunile joase de relief. 

Potrivit analizei, anul 2021 se remarcă prin faptul că s-a depus un strat semnificativ de zăpadă într-un interval de 24 de ore în zona Munților Făgăraș, la altitudini de peste 1800 m, unde s-au acumulat până la 73 l/mp la stația meteo Bâlea-Lac, ce a determinat 70 de cm de ❄️zăpadă. În același interval, ninsori în general moderate cantitativ, s-au semnalat local și în Dobrogea. Vântul a avut intensificări în județul Tulcea, precum și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, cu rafale ce au atins local 75…85 km/h și izolat au depășit 90 km/h,viscolind ninsoarea, spulberând și troienind zăpada, ceea ce a determinat scăderea temporară a vizibilității.
Un alt episod ce iese în evidență s-a produs în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2017 când a nins moderat cantitativ în Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei iar vântul s-a intensificat viscolind şi spulberând zăpada şi temporar determinând scăderea vizibilităţii. S-a depus strat nou de zăpadă local mai consistent, iar în Bărăgan şi Dobrogea zăpada a fost troienită. Rafalele au depăşit 45…60 km/h, iar în estul Munteniei, în Dobrogea şi Carpaţii de Curbură vitezele au atins 75…85 km/h. Inclusiv în capitală a nins continuu, s-a depus strat nou consistent de zăpadă, iar vântul s-a intensificat temporar până la viteze de 40…45 km/h. (fig. 4)
În ultimul deceniu se observă o tendință de diminuare în intensitate și arie a ninsorilor, dar nu sunt excluse perioade scurte în care acestea să se manifeste mai intens, este concluzias analizei meteorologilor ANM.

De ce nu se dorește eliminarea plafonării la gaze? Asociația Energia Inteligentă: „Plafonarea după 2023 a funcționat ca un împrumut fără dobândă pentru stat, garantat de consumatori”

acum 5 secunde

12 ianuarie 2026

România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump. Radu Miruță: „Decizia se va lua în CSAT”

acum o oră

12 ianuarie 2026

Economistul Radu Georgescu: Îmi este foarte clar că în România vor urma ani de recesiune economică puternică. Motivul

acum 2 ore

12 ianuarie 2026

