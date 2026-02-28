Cât de cald va fi în martie 2026. Meteorologi: „Vom înregistra temperaturi mai ridicate comparativ cu mediile multianuale”
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, vineri, 27 februarie 2026, o perspectivă asupra lunii martie 2026 din punct de vedere meteorologic.
Conform prognozei pe medie durată a modelului global al centrului european (ECMWF), până spre finalul primei decade a lunii martie (9 martie) vom avea parte de o vreme stabilă ca aspect, având în vedere că presiunea atmosferică, cu mici variații de la un interval la altul, se va menține ridicată în cea mai mare parte a continentului, implicit peste spațiul geografic al țării noastre. Din acest motiv, vor predomina zilele însorite, iar precipitațiile vor fi foarte puține, trecător ploi în zonele joase și mixte la munte, astfel încât regimul pluviometric va fi deficitar.
Sub aspect termic vom înregistra temperaturi mai ridicate comparativ cu mediile multianuale (acestea fiind cuprinse între 3…5 grade în depresiuni și 9…10 în sud-sud-vest, la valorile diurne și între -6…-4 grade în estul Transilvaniei și 1…2 grade în sud-sud-est, la valorile nocturne), astfel estimările indică temperaturi maxime cuprinse în marea lor majoritate între 10 și 17 grade și temperaturi minime în general între -6 și 4 grade, local mai scăzute totuși la munte, cu mențiunea că în perioada 6 – 8 martie este posibilă o răcire a vremii.
Menționăm mai jos și câteva din recordurile temperaturilor maxime pentru prima decadă a lunii martie: 27.6 grade la Jurilovca (5 martie 1940), 27.5 grade la Bechet (7 martie 2002), 27.5 grade la Focșani (7 martie 2002), 27.3 grade la Gurahonț (9 martie 1975).
Estimările meteorologice săptămânale disponibile ale modelului global ECMWF indică până spre mijlocul lunii martie menținerea unor temperaturi peste normalul perioadei și a unui regim deficitar al precipitațiilor, după care pentru perioada 16-30 martie media valorilor termice, dar și a cantităților de precipitații să fie mai apropiate de mediile multianuale, ceea ce înseamnă că va crește probabilitatea să avem perturbații ciclonice (islandeze sau mediteraneene), respectiv pătrunderi de aer mai reci dinspre nordul Europei.
Bineînțeles că episoadele de vreme severă care pot apărea ulterior (cantități importante de apă, intensificări puternice ale vântului, răciri bruște, ninsori sau chiar viscole) a căror durată de manifestare este foarte mică nu pot fi anticipate decât cu câteva zile înainte de producere, adică cu prognoza pe scurtă durată. Alte fenomene ce pot crea probleme în sezonul de tranziție în România ar fi avalanșele de la munte, mai ales atunci când avem straturi consistente de zăpadă, depuse succesiv de-a lungul iernii și care devin instabile sau inundațiile, atunci când încălzirea vremii se suprapune cu ploi importante și crește riscul de inundații tot în zonele montane și submontane (prin cedarea apei din topirea zăpezii existente), se arată în materialul ANM.
