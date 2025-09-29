Cât costă mâncarea în România față de Spania, la principalele alimente: Țara noastră importă masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc
Prețurile la alimentele de bază în România au crescut accelerat în ultimul an, chiar într-un ritm mai mare decât media europeană. În timp ce rata inflației în Uniunea Europeană a rămas la 2,4% în august 2025, România continuă să fie țara cu cea mai ridicată inflație – 8,5%. Produsele de bază au devenit tot mai scumpe, ceea ce a dus la situații surprinzătoare: românii întorși acasă din Occident descoperă că plătesc mai mult pentru mâncare decât în Spania sau alte țări vest-europene.
Dezbaterea aprinsă de românii din diaspora, relatată inclusiv pe forumuri online, arată un paradox greu de ignorat: cu salarii mai mici decât în Spania, românii plătesc mai mult pentru alimente și restaurante.
De ce e mai ieftină mâncarea în Spania
Spania, al doilea cel mai mare producător agricol din Europa după Franța, beneficiază de o producție locală abundentă și de un TVA redus la alimentele de bază (5%). Acești factori fac ca mâncarea să fie accesibilă, chiar și în zone mai sărace ale țării.
Comparativ, România importă masiv – de la legume și fructe, până la carne de porc. Deși consumul de porc este ridicat, doar circa 10% din carnea de pe piață provine din producția internă. Rezultatul: dependență de importuri și prețuri ridicate pentru consumatori.
În plus, mulți români observă că raportul dintre calitate și preț este mult mai avantajos în Spania. Restaurantele oferă preparate mai bune la costuri mai mici, iar supermarketurile pun la dispoziție produse accesibile pentru toate categoriile sociale.
Cum se raportează România la Occident
Criticii subliniază că problema reală nu este doar nivelul prețurilor, ci decalajul dintre salarii și costul vieții. În timp ce salariul mediu net în Spania se apropie de 1.800 de euro, în România abia atinge 1.100 de euro. Diferența este semnificativă, mai ales atunci când produsele alimentare costă la fel sau chiar mai mult la noi.
Pe de altă parte, există voci care atrag atenția că unele comparații sunt exagerate. Experiențele de cumpărături diferă între orașele mari și cele mici, iar raportarea exclusiv la prețurile din supermarketuri nu reflectă întreaga realitate a costului vieții. Serviciile culturale, transportul sau locuințele pot fi, în anumite cazuri, mai accesibile în România.
Totuși, exemplele concrete – de la o carafă de sangria la 4 euro în Tenerife până la cine mai ieftine pentru două persoane în Palma de Mallorca decât în Cluj – arată că, cel puțin în sectorul alimentației publice, România a devenit una dintre cele mai scumpe țări raportat la venituri.
O problemă de sustenabilitate
Creșterea constantă a prețurilor la alimente, combinată cu salarii mai mici decât în Vest și cu o calitate adesea mai slabă a produselor și serviciilor, ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea actualului model economic. Mulți români se întreabă cum va funcționa pe termen lung o economie în care traiul de zi cu zi devine mai scump decât în țări cu salarii duble sau triple.
Dezbaterea rămâne deschisă și scoate la iveală un paradox evident: România, deși parte a UE și cu o agricultură considerabilă, ajunge să importe masiv și să suporte prețuri greu de justificat pentru populația locală
