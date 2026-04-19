Carte funciară și întabulare 2026 | Cum se face notarea posesiei în cazul celor care nu dețin acte de proprietate pentru terenuri și construcții, dar le folosesc de mult timp

În multe zone rurale din România există imobile (terenuri și construcții) pentru care oamenii nu dețin acte de proprietate, dar le folosesc, uneori de generații, achitând impozitele aferente.

În astfel de cazuri, chiar și în lipsa unor acte care să dovedească proprietatea, casa și/sau terenul pot fi înscrise în cartea funciară, în procesul de înregistrare sistematică, prin procedura notării posesiei, pe baza identificării efectuate în teren de persoana autorizată și de reprezentantul primăriei.

Legea permite notarea posesiei în cartea funciară, precum și dobândirea efectelor juridice prin acte încheiate în formă autentică. Prima condiție este participarea posesorului la identificarea în teren a imobilului. Totodată, sunt necesare următoarele documente:

*fișa de date a imobilului, semnată de posesor și de persoana care efectuează lucrările;

*adeverința eliberată de primărie, potrivit căreia posesorul este cunoscut ca deținător al imobilului sub nume de proprietar, iar imobilul nu face parte din domeniul public/privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărțile funciare deschise după finalizarea înregistrării sistematice.

În toate cazurile în care s-a notat posesia, dreptul de proprietate poate fi întabulat ulterior:

*din oficiu, după 3 ani de la notare, dacă nu a fost înregistrat niciun litigiu;

*la cererea posesorului sau a succesorilor, în baza actului de proprietate, conform legii.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin PoCIDIF 2021–2027.

Proiectul este fazat, continuând investițiile din Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

sursa: ANCPI

