Care sunt localitățile din Alba cu cele mai mari pensii. Numărul de pensionari din fiecare oraș și comună

În toate orașele din județul Alba, cuantumul pensiei medii se situează peste cel de la nivel național. De altfel, și la nivel județean, pensia medie, în cuantum de 2.929 de lei, este peste cea de la nivel național, de 2.770 de lei.

Cele mai mari valori se înregistrează în orașele din Munții Apuseni, unde mulți dintre pensionari au lucrat în exploatările miniere din zonă.

Astfel, potrivit unei statistici furnizate de către Casa Județeană de Pensii Alba la solicitarea ziarului „Unirea”, cele mai ridicate cuantumuri ale pensiei medii sunt în Abrud – 3.481 de lei și Baia de Arieș – 3.364 de lei.

Urmează Alba Iulia, cu o pensie medie de 3.374 de lei, și orașul Cugir, unde funcționează două fabrici de armament, cu o pensie medie de 3.343 de lei. Tot peste 3.000 de lei este pensia medie pe care o încasează pensionarii din municipiile Blaj – 3.047 de lei, Sebeș – 3.036 de lei și Aiud – 3.015 lei.

Situația în restul orașelor se prezintă astfel: Teiuș – 2.966 de lei, Ocna Mureș – 2.963 de lei, Zlatna – 2.814 lei și Câmpeni – 2.782 de lei.

Pe de altă parte, în Alba sunt și 14.332 de persoane, din care 5.933 din mediul urban și 8.399 de la sate, care beneficiază doar de pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei. Este vorba despre acele persoane al căror nivel al cuantumului pensiei se situează, din diverse motive, sub 1.281 de lei. Diferența până la 1.281 de lei este suportată din bugetul de stat.

Cele mai multe persoane din mediul urban din județ care beneficiază de această indemnizație socială sunt din Alba Iulia – 1.701, Sebeș – 776 și Aiud – 741. Urmează Blaj – 618, Cugir – 515, Ocna Mureș – 410, Câmpeni – 362, Zlatna – 298, Teiuș – 243, Abrud – 158 și Baia de Arieș – 111.

Valoarea celor mai mari 100 de pensii aflate în plată, stabilite pe baza principiului contributivității, în județul Alba este în valoare de 1.390.462 de lei.

Suma totală alocată pentru plata pensiilor în județul nostru este de 251.025.165 de lei.

În Alba, spre sfârșitul anului trecut erau înregistrați 85.702 pensionari, din care 54.072 din mediul urban și 31.630 din mediul rural.

Numărul total al pensionarilor din județ și numărul locuitorilor după domiciliu, defalcat pe orașe și comune, se prezintă astfel:

*Abrud – 1.403 pensionari / 4.873 locuitori, Aiud – 6.342 / 23.853, Alba Iulia – 17.773 / 74.196, Baia de Arieș – 1.037 / 3.527, Blaj – 4.804 / 19.932, Câmpeni – 1.946 / 6.879, Cugir – 7.193 / 24.141, Ocna Mureș – 3.269 / 13.392, Sebeș – 6.761 /31.990, Teiuș – 1.547 / 6.864, Zlatna – 1.997 / 7.579.

*Albac – 396 / 1.879, Almașu Mare – 338 / 1.165, Arieșeni – 258 / 1.452, Avram Iancu – 306 / 1.356, Berghin – 426 / 1.883, Bistra – 999 / 4.351, Blandiana – 208 / 876, Bucerdea Grânoasă – 420 / 2.278, Bucium – 507 / 1.298, Cenade – 154 / 1.049, Cergău – 280 / 1.545, Ceru Băcăinți – 30 / 219, Cetatea de Baltă – 453 / 3.037, Câlnic – 335 / 1.906, Ciugud – 802 / 3.381, Ciuruleasa – 295 / 1.075, Crăciunelu de Jos – 449 / 2.128, Cricău – 468 / 1.911, Cut – 308 / 1.246, Daia Română – 746 / 3.074, Doștat – 136 / 1.046, Fărău – 357 / 1.413, Galda de Jos – 1.029 / 4.224, Gârbova – 369 / 2.068, Gârda de Sus – 279 / 1.373, Hopârta – 217 / 1.106, Horea – 372 / 1.859, Ighiu – 1.452 / 7.153, Întregalde – 141 / 532, Jidvei – 848 / 5.216, Livezile – 338 / 1.095, Lopadea Nouă – 674 / 2.471, Lunca Mureșului – 487 / 2.468, Lupșa – 808 / 2.744, Meteș – 639 / 2.682, Mihalț – 796 / 3.133, Miraslău – 444 / 1.846, Mogoș – 188 / 693, Noșlac – 407 / 1.836, Ocoliș – 136 / 471, Ohaba – 186 / 551, Pianu – 744 / 1.574, Poiana Vadului – 166 / 1.022, Ponor – 107 / 589, Poșaga – 251 / 862, Rădești – 301 / 1.237, Râmeț – 165 / 499, Rimetea – 257 / 947, Roșia de Secaș – 278 / 1.560, Roșia Montană – 617 / 2.608, Sălciua – 391 / 1.322, Săliștea – 518 / 2.307, Săsciori – 1.004 / 6.430, Scărișoara – 283 / 1,.402, Șibot – 644 / 2.299, Sâncel – 568 / 2.531, Sântimbru – 653 / 2.931, Sohodol – 411 / 1.585, Șona – 900 / 4.278, Șpring – 522 / 2.472, Stremț – 566 / 2.366, Șugag – 555 / 2.761, Unirea – 1.005 / 4.675, Vadu Moților – 239 / 1.200, Valea Lungă – 577 / 3.060, Vidra – 333 / 1.498, Vințu de Jos – 1.094 / 5.451.

