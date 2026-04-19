Ştirea zilei

Care sunt localitățile din Alba cu cele mai mari pensii. Numărul de pensionari din fiecare oraș și comună

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 minute

în

De

În toate orașele din județul Alba, cuantumul pensiei medii se situează peste cel de la nivel național. De altfel, și la nivel județean, pensia medie, în cuantum de 2.929 de lei, este peste cea de la nivel național, de 2.770 de lei.

Cele mai mari valori se înregistrează în orașele din Munții Apuseni, unde mulți dintre pensionari au lucrat în exploatările miniere din zonă.

Astfel, potrivit unei statistici furnizate de către Casa Județeană de Pensii Alba la solicitarea ziarului „Unirea”, cele mai ridicate cuantumuri ale pensiei medii sunt în Abrud – 3.481 de lei și Baia de Arieș – 3.364 de lei.

Urmează Alba Iulia, cu o pensie medie de 3.374 de lei, și orașul Cugir, unde funcționează două fabrici de armament, cu o pensie medie de 3.343 de lei. Tot peste 3.000 de lei este pensia medie pe care o încasează pensionarii din municipiile Blaj – 3.047 de lei, Sebeș – 3.036 de lei și Aiud – 3.015 lei.

Situația în restul orașelor se prezintă astfel: Teiuș – 2.966 de lei, Ocna Mureș – 2.963 de lei, Zlatna – 2.814 lei și Câmpeni – 2.782 de lei.

Pe de altă parte, în Alba sunt și 14.332 de persoane, din care 5.933 din mediul urban și 8.399 de la sate, care beneficiază doar de pensia minimă garantată, în valoare de 1.281 de lei. Este vorba despre acele persoane al căror nivel al cuantumului pensiei se situează, din diverse motive, sub 1.281 de lei. Diferența până la 1.281 de lei este suportată din bugetul de stat.

Cele mai multe persoane din mediul urban din județ care beneficiază de această indemnizație socială sunt din Alba Iulia – 1.701, Sebeș – 776 și Aiud – 741. Urmează Blaj – 618, Cugir – 515, Ocna Mureș – 410, Câmpeni – 362, Zlatna – 298, Teiuș – 243, Abrud – 158 și Baia de Arieș – 111.

Valoarea celor mai mari 100 de pensii aflate în plată, stabilite pe baza principiului contributivității, în județul Alba este în valoare de 1.390.462 de lei.

Suma totală alocată pentru plata pensiilor în județul nostru este de 251.025.165 de lei.

În Alba, spre sfârșitul anului trecut erau înregistrați 85.702 pensionari, din care 54.072 din mediul urban și 31.630 din mediul rural.

Numărul total al pensionarilor din județ și numărul locuitorilor după domiciliu, defalcat pe orașe și comune, se prezintă astfel:

*Abrud – 1.403 pensionari / 4.873 locuitori, Aiud – 6.342 / 23.853, Alba Iulia – 17.773 / 74.196, Baia de Arieș – 1.037 / 3.527, Blaj – 4.804 / 19.932, Câmpeni – 1.946 / 6.879, Cugir – 7.193 / 24.141, Ocna Mureș – 3.269 / 13.392, Sebeș – 6.761 /31.990, Teiuș – 1.547 / 6.864, Zlatna – 1.997 / 7.579.

*Albac – 396 / 1.879, Almașu Mare – 338 / 1.165, Arieșeni – 258 / 1.452, Avram Iancu – 306 / 1.356, Berghin – 426 / 1.883, Bistra – 999 / 4.351, Blandiana – 208 / 876, Bucerdea Grânoasă – 420 / 2.278, Bucium – 507 / 1.298, Cenade – 154 / 1.049, Cergău – 280 / 1.545, Ceru Băcăinți – 30 / 219, Cetatea de Baltă – 453 / 3.037, Câlnic – 335 / 1.906, Ciugud – 802 / 3.381, Ciuruleasa – 295 / 1.075, Crăciunelu de Jos – 449 / 2.128, Cricău – 468 / 1.911, Cut – 308 / 1.246, Daia Română – 746 / 3.074, Doștat – 136 / 1.046, Fărău – 357 / 1.413, Galda de Jos – 1.029 / 4.224, Gârbova – 369 / 2.068, Gârda de Sus – 279 / 1.373, Hopârta – 217 / 1.106, Horea – 372 / 1.859, Ighiu – 1.452 / 7.153, Întregalde – 141 / 532, Jidvei – 848 / 5.216, Livezile – 338 / 1.095, Lopadea Nouă – 674 / 2.471, Lunca Mureșului – 487 / 2.468, Lupșa – 808 / 2.744, Meteș – 639 / 2.682, Mihalț – 796 / 3.133, Miraslău – 444 / 1.846, Mogoș – 188 / 693, Noșlac – 407 / 1.836, Ocoliș – 136 / 471, Ohaba – 186 / 551, Pianu – 744 / 1.574, Poiana Vadului – 166 / 1.022, Ponor – 107 / 589, Poșaga – 251 / 862, Rădești – 301 / 1.237, Râmeț – 165 / 499, Rimetea – 257 / 947, Roșia de Secaș – 278 / 1.560, Roșia Montană – 617 / 2.608, Sălciua – 391 / 1.322, Săliștea – 518 / 2.307, Săsciori – 1.004 / 6.430, Scărișoara – 283 / 1,.402, Șibot – 644 / 2.299, Sâncel – 568 / 2.531, Sântimbru – 653 / 2.931, Sohodol – 411 / 1.585, Șona – 900 / 4.278, Șpring – 522 / 2.472, Stremț – 566 / 2.366, Șugag – 555 / 2.761, Unirea – 1.005 / 4.675, Vadu Moților – 239 / 1.200, Valea Lungă – 577 / 3.060, Vidra – 333 / 1.498, Vințu de Jos – 1.094 / 5.451.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

în

19 aprilie 2026

De

ACCIDENT în Sibiu, provocat de un motociclist din Alba: Nu a păstrat distanța și a intrat în mopedul din fața sa. Două persoane au ajuns la spital Un accident de circulație a avut loc duminică după-masa, în municipiul Sibiu, pe Șoseaua Alba Iulia. Un motociclist din Alba nu a păstrat distanța în mers și a […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

19 aprilie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 19 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de ore

în

18 aprilie 2026

De

Peste 30 de milioane de lei, alocate pentru patru orașe din Alba, de la bugetul de stat: Sumele vor fi folosite pentru proiecte europene, cofinanțări și ajustări de preț Un total de 32,525 milioane de lei a fost alocat către patru orașe din județul Alba, prin intermediul Asociației Orașelor din România, pentru finanțarea unor proiecte […]

Citește mai mult