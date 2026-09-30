Care sunt cele mai nutritive fructe și legume de toamnă și de ce merită să le consumăm

Merele, perele, strugurii, dovleacul, sfecla roșie, varza și broccoli se numără printre alimentele de sezon care aduc organismului un aport important de vitamine, minerale, fibre și compuși antioxidanți. Specialiștii în nutriție atrag atenția că diversitatea alimentară, consumul fructelor și legumelor în stare cât mai puțin procesată și alegerea produselor de sezon reprezintă elemente importante ale unei alimentații echilibrate.

Toamna aduce nu doar o schimbare de temperatură și de peisaj, ci și o varietate de alimente cu profil nutrițional valoros. De la fructele bogate în fibre și polifenoli până la legumele colorate care furnizează vitaminele A, C și K, recolta acestui anotimp poate contribui la susținerea funcționării normale a organismului.

O analiză a informațiilor publicate de instituții și organizații de specialitate, între care USDA, National Institute on Aging și Academy of Nutrition and Dietetics, evidențiază câteva categorii de fructe și legume care merită incluse cu regularitate în meniul de toamnă.

Fructele de toamnă: surse naturale de fibre și antioxidanți

*Merele – fibre, vitamina C și polifenoli

Merele se află printre cele mai accesibile fructe ale toamnei și oferă un aport de fibre alimentare, în special pectină, precum și compuși fenolici cu activitate antioxidantă.

Consumul lor cu coajă, după spălare, permite valorificarea unei părți importante din fibre și fitonutrienți. Fibrele contribuie la funcționarea normală a digestiei și la menținerea senzației de sațietate.

*Perele – un aport important de fibre

Perele sunt apreciate pentru conținutul de apă, fibre solubile și insolubile, potasiu și compuși vegetali.

O pară de dimensiune medie poate furniza aproximativ 5–6 grame de fibre, în funcție de soi și mărime. Acestea contribuie la tranzitul intestinal și la echilibrul digestiv.

*Strugurii – polifenoli și resveratrol

Strugurii, în special cei roșii și negri, conțin polifenoli, flavonoide și resveratrol, compuși studiați pentru proprietățile lor antioxidante.

De asemenea, furnizează apă, potasiu și carbohidrați naturali. Consumați întregi, oferă și fibre, spre deosebire de sucul de struguri, din care o mare parte a fibrelor se pierde prin procesare.

*Prunele – fibre și compuși fenolici

Prunele reprezintă o sursă de fibre, potasiu și antioxidanți. În forma proaspătă, au un conținut ridicat de apă, iar cele uscate concentrează fibrele și zaharurile naturale.

Prunele uscate sunt cunoscute pentru efectul lor favorabil asupra tranzitului intestinal, datorat combinației de fibre și sorbitol.

*Rodia – vitamina C și antioxidanți

Rodia se remarcă prin conținutul de polifenoli, inclusiv punicalagine și antocianine, dar și prin aportul de vitamina C și fibre.

Semințele pot fi adăugate în salate, iaurt sau preparate cu cereale integrale, oferind atât valoare nutritivă, cât și diversitate alimentară.

Legumele de toamnă: densitate nutritivă ridicată și varietate de micronutrienți

În privința densității nutritive, legumele cu frunze verzi, cruciferele și cele de culoare portocalie ocupă un loc important. Un studiu publicat în revista Preventing Chronic Disease, care a analizat 41 de fructe și legume în funcție de conținutul raportat la aportul caloric, a inclus spanacul, mangoldul, varza kale, broccoli și dovleacul printre alimentele cu densitate nutritivă ridicată.

*Dovleacul – betacaroten, fibre și potasiu

Dovleacul este unul dintre simbolurile gastronomice ale toamnei, dar valoarea sa depășește utilizarea culinară.

Pulpa sa conține betacaroten, precursor al vitaminei A, fibre, potasiu și alți compuși antioxidanți. Vitamina A contribuie la menținerea vederii normale și la funcționarea sistemului imunitar.

Preparat la cuptor, în supe sau piureuri, dovleacul poate fi integrat cu ușurință în alimentația zilnică.

*Sfecla roșie – nitrați naturali și folat

Sfecla roșie este o sursă de folat, mangan, potasiu și pigmenți vegetali numiți betalaine.

Conține și nitrați naturali, care sunt transformați în organism în oxid nitric, moleculă implicată în reglarea fluxului sanguin.

Atât rădăcina, cât și frunzele sunt comestibile. Frunzele tinere pot fi preparate asemănător spanacului, aducând un plus de vitamine și minerale.

*Broccoli – vitamina C, vitamina K și folat

Broccoli se distinge prin combinația de vitamina C, vitamina K, folat, fibre și glucosinolati, compuși specifici legumelor crucifere.

Vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și la formarea colagenului, iar vitamina K are un rol important în coagularea normală a sângelui.

Prepararea la abur, pentru un timp scurt, este o metodă practică de a păstra textura și o parte importantă a nutrienților.

*Varza kale și spanacul – concentrație ridicată de vitamine

Legumele cu frunze verzi închise sunt printre cele mai interesante alegeri din punctul de vedere al densității nutritive.

Varza kale și spanacul furnizează:

Vitamina K, implicată în coagularea sângelui și sănătatea oaselor;

Vitamina A, prin carotenoizi;

Vitamina C;

Folat;

Fibre și minerale.

Aceste alimente pot fi consumate crude, în salate, sau gătite în supe, tocănițe și garnituri.

*Varza de Bruxelles – fibre, vitamina C și antioxidanți

Varza de Bruxelles este o altă legumă cruciferă cu un profil nutritiv complex.

Conține vitamina C, vitamina K, fibre, folat și potasiu. În plus, glucosinolatii și produșii lor de degradare sunt studiați pentru rolul lor în procesele celulare de protecție.

*Morcovii – betacaroten și fibre

Morcovii reprezintă una dintre cele mai cunoscute surse alimentare de betacaroten, transformat de organism în vitamina A.

Aceasta contribuie la menținerea vederii normale, a pielii și a funcției imunitare. Morcovii furnizează, de asemenea, fibre și potasiu.

Consumul lor cruzi sau gătiți poate face parte dintr-o alimentație echilibrată, iar asocierea cu o cantitate moderată de grăsimi sănătoase poate favoriza absorbția carotenoizilor.

*Conopida – vitamina C și compuși bioactivi

Conopida este o legumă cu un conținut caloric redus, dar cu aport de vitamina C, folat, fibre și compuși specifici cruciferelor.

Poate înlocui sau completa cerealele și alte garnituri în numeroase preparate, fiind potrivită pentru supe, salate, mâncăruri la cuptor și piureuri.

De ce contează consumul fructelor și legumelor de sezon?

Alegerea alimentelor de sezon poate avea avantaje nutriționale, economice și culinare. Produsele recoltate în perioada lor naturală de maturitate pot avea caracteristici organoleptice mai bune, iar disponibilitatea locală poate contribui la reducerea costurilor.

Ghidurile American Heart Association și ale serviciilor de nutriție ale Departamentului pentru Afaceri ale Veteranilor din SUA includ printre produsele specifice toamnei merele, perele, dovleacul, sfecla, broccoli, varza, morcovii și cartofii dulci.

Un alt aspect important este modul de preparare. Fierberea îndelungată poate reduce conținutul unor vitamine hidrosolubile, în special vitamina C și folatul. În schimb, gătirea la abur, coacerea și consumul crud, atunci când sunt potrivite, pot ajuta la păstrarea unei părți importante a valorii nutritive.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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