Cum va arăta tribuna stadionului din Parcul Avram Iancu din Blaj după extindere și modernizare: Capacitate de 1.500 de locuri și copertină

Primăria Municipiului Blaj pregătește execuția unui amplu proiect de extindere și modernizare a tribunei existente de la Stadionul din Parcul Avram Iancu. Investiția vizează amenajarea unei tribune cu 1.500 de locuri pe scaune, acoperirea zonelor destinate spectatorilor, realizarea unor grupuri sanitare la demisol și modernizarea infrastructurii de acces.

Durata de execuție a lucrărilor este de șase luni de la emiterea ordinului de începere.

Documentația tehnică elaborată pentru această investiție stabilește condițiile în care urmează să fie executate lucrările, de la fundații și structura de rezistență până la finisaje, instalații și amenajări exterioare.

O tribună cu 1.500 de locuri, acoperită cu o structură metalică

Potrivit caietului de sarcini, obiectivul principal al investiției îl reprezintă realizarea unei tribune sportive în aer liber, cu o capacitate de 1.500 de locuri pe scaune, dispuse pe gradene.

Unul dintre elementele importante ale proiectului este construirea unei copertine cu structură metalică, destinată acoperirii zonelor de gradene pentru public. Aceasta va fi realizată din elemente metalice de rezistență, pane și tiranți, iar învelitoarea va fi executată din tablă cutată.

Din punct de vedere tehnic, construcția va avea un regim de înălțime format din demisol parțial și parter, o suprafață construită de 1.469,85 metri pătrați și o suprafață desfășurată de 1.625,15 metri pătrați. Volumul total al construcției este estimat la 11.024 de metri cubi.

Tribuna este încadrată în categoria de importanță C și clasa de importanță II, iar proiectarea structurală ține cont de condițiile seismice specifice amplasamentului.

Grupuri sanitare la demisol și noi facilități pentru spectatori

Investiția nu se limitează la extinderea capacității de spectatori și la construirea copertinei. Proiectul prevede și amenajarea unor grupuri sanitare publice la nivelul demisolului parțial.

Aceste spații vor beneficia de instalații de alimentare cu apă și canalizare, precum și de sisteme de încălzire cu corpuri alimentate cu energie electrică.

Finisajele vor include pardoseli din rășini epoxidice, hidroizolații, plinte perimetrale și placaje ceramice în zonele expuse contactului cu apa. Pereții vor fi finisați cu tencuieli și vopsele lavabile, iar suprafețele necesare vor fi placate cu faianță până la înălțimea de 2,50 metri.

Pentru public sunt prevăzute scaune din material plastic, de culoare gri RAL 7035, fixate mecanic de parapeții din beton ai gradenelor. Balustradele și parapeții metalici vor avea, de asemenea, finisaje în aceeași nuanță.

Lucrări complexe la fundații și structura de rezistență

Caietul de sarcini descrie o intervenție amplă asupra infrastructurii și suprastructurii tribunei.

Lucrările vor începe cu operațiuni de terasamente și săpături, urmate de realizarea fundațiilor izolate din beton armat pentru grinzile gradenelor și stâlpii copertinei metalice.

În zonele indicate de proiect va fi realizat un sistem de sprijinire de tip berlinez, care presupune utilizarea unor profile metalice și a unor elemente de susținere specifice.

Pentru zona subsolului destinat grupurilor sanitare este prevăzută o fundație de tip radier, care va integra și fundațiile copertinei.

Structura gradenelor va fi alcătuită din grinzi prefabricate din beton armat și elemente orizontale prefabricate, fixate prin sisteme de ancorare și îmbinări metalice.

De asemenea, vor fi executate diafragme și un planșeu din beton armat monolit pentru subsol, prevăzute cu hidroizolație și straturi de protecție.

Copertina va avea o structură metalică formată din stâlpi-consolă, pane și tiranți tensionați etapizat. Toate elementele metalice vor beneficia de tratamente anticorozive, prin aplicarea de straturi de grund și vopsea de protecție.

Acces modernizat și lucrări de sistematizare a terenului

Un alt capitol important al proiectului îl reprezintă amenajările exterioare, care urmăresc integrarea tribunei în zona Parcului Avram Iancu și asigurarea accesului spectatorilor.

În documentație se prevede și realizarea unei alei de acces către partea superioară a tribunei, paralelă cu latura lungă a construcției. Aceasta va fi amenajată cu dale prefabricate din beton, de culoare cărămizie.

Totodată, vor fi construite ziduri de sprijin din beton armat aparent, cu ciment colorat în masă în nuanță roșie, pentru sistematizarea verticală a terenului.

Lucrările vor fi corelate cu amenajările din zona Bibliotecii Municipale, aflată în vecinătate.

Proiectul include și asigurarea accesului auto și al autospecialelor de intervenție în caz de incendiu, prin drumul carosabil racordat la strada Nicolae Bălcescu. Acesta va avea o lățime de 9,08 metri.

Iluminat de siguranță, instalații și măsuri pentru protecția publicului

În ceea ce privește instalațiile, documentația prevede sisteme de iluminat de siguranță pentru evidențierea cutiilor posturilor de prim ajutor și a mijloacelor de intervenție în caz de incendiu, precum și iluminat de securitate pentru căile de circulație.

Vor fi realizate instalațiile sanitare aferente grupurilor de la demisol, sistemul de preluare a apelor pluviale de pe copertină și hidranți exteriori la nivelul gradenelor.

Un capitol distinct este dedicat organizării șantierului și protejării zonelor învecinate. Lucrările vor trebui desfășurate în limitele incintei existente, fără afectarea nejustificată a terenului de fotbal, a aleilor, a spațiilor verzi și a circulației publice din parc.

Executantul va avea obligația să asigure împrejmuirea și semnalizarea zonelor de lucru, protecția împotriva căderii materialelor, accesul controlat și reducerea zgomotului, prafului și vibrațiilor.

Eventualele restricții de acces în zona tribunei și a terenului de fotbal vor trebui comunicate în prealabil beneficiarului.

Șase luni pentru execuția lucrărilor

Conform documentației, durata de execuție este stabilită la șase luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Executantul va trebui să asigure personal calificat, utilaje, echipamente și materiale conforme cu proiectul tehnic și cu standardele aplicabile.

Printre specialiștii solicitați se numără un manager de proiect, un șef de șantier cu studii superioare în domeniul construcțiilor civile, responsabili tehnici cu execuția pentru specialitățile implicate și un responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă.

Ofertanții vor trebui să prezinte o metodologie detaliată de execuție, un grafic fizic al lucrărilor, planul de organizare a șantierului, lista echipamentelor și documentele privind personalul propus.

Documentația prevede și o garanție minimă de 36 de luni pentru lucrările executate. În această perioadă, constructorul va fi obligat să remedieze pe cheltuiala proprie eventualele defecte cauzate de execuția necorespunzătoare, utilizarea unor materiale neconforme sau nerespectarea proiectului tehnic.

Calitatea construcției și recepția investiției

În caietul de sarcini se acordă o atenție deosebită controlului calității, verificării lucrărilor ascunse și respectării etapelor determinante din procesul de execuție.

Constructorul va trebui să întocmească un Plan al Calității și un Plan de Inspecții și Testări, iar lucrările nu vor putea fi acoperite înainte de verificarea și acceptarea lor de către dirigintele de șantier sau supervizor.

La final, recepția va presupune predarea Cărții Tehnice a Construcției, a proceselor-verbale de verificare, a certificatelor de calitate, a documentației conforme cu execuția efectivă și a manualelor de utilizare și întreținere pentru instalațiile montate.

De asemenea, constructorul va trebui să prezinte documentele justificative privind gestionarea și predarea deșeurilor rezultate din lucrări către operatori autorizați.

Procedura de desemnare prin licitație publică a constructorului a fost lansată recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Valoarea totală estimată a contractului propus este de 4.331.577,50 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 22 octombrie 2026.

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