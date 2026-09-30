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Video | Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare

Ioana Oprean

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Autostrada Transilvania: Secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, aproape de finalizare

Pe Autostrada Transilvania (A3), secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor sunt aproape de finalizare, gradul de realizare fiind de 99,2%, a anunțat miercuri, 30 septembrie 2026 Cristian Pistol, director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). 

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Potrivit lui Cristian Pistol, pe cei 30,6 km ai șantierului cuprins între Nădășelu și Zimbor, constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu 690 de muncitori și 410 de utilaje.

Se lucrează la:

– așternere pământ vegetal pe taluzul de debleu,

– profilare taluz debleu,

– așternere strat de uzură (între km 17+857 și km 18+725),

– săpătură, cofrare și betonare șanțuri de taluz,

– montare parapet direcțional,

– montare indicatoare rutiere,

– montare borduri la parcări.

„După ce se vor încheia lucrările și la cele două viaducte de pe traseu (Topa Mică și Nădășelu), aflate la un stadiu fizic de 86%, se va circula continuu pe 155 km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

Autostrada Transilvania aduce importante beneficii economice României și optimizează rutele europene de transport.
Valoarea contractului este de 1,625 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027”, a precizat Cristian Pistol.

sursa video: Cristian Pistol / CNAIR

foto: arhivă

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