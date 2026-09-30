Când va avea loc evenimentul „Nunta de Aur” 2026: Programul unei zile speciale dedicate seniorilor

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice va fi marcată joi, 1 octombrie 2026 la Cugir.

„Este momentul în care ne înclinăm cu recunoștință în fața bunicilor și părinților noștri, cei care au clădit comunitatea din Cugir cu multă muncă, înțelepciune și dragoste.

Tradiția merge mai departe, iar această zi specială marchează și un moment de o profundă emoție: Nunta de Aur, eveniment care va începe la ora 14.00 la Centrul Cultural. Celebrăm cuplurile din orașul nostru care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă – o jumătate de veac de fidelitate, respect și armonie, ce reprezintă un adevărat model pentru toate generațiile tinere.

Începând cu ora 16.00 avem întâlnire cu seniorii la Sala de Festivități (fosta cantina a Liceului nr.2) unde, împreună cu vârstnici orașului, vom sărbători și Ziua Internațională a Muzicii!

La mulți ani binecuvântați, cu sănătate și liniște sufletească, tuturor seniorilor noștri!”, au transmis reprezentanții Primăriei Cugir.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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