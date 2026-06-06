Care este echipa favorită în finala barajului de promovare în Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia

Finala barajului de promovare în Liga 2 dintre SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia se anunță una dintre cele mai echilibrate confruntări ale finalului de sezon din fotbalul românesc.

Meciul decisiv se dispută sâmbătă, de la ora 17:30, pe stadionul Inter Gaz din Popești-Leordeni, într-o singură manșă, cu promovarea în Liga 2 pe masă.

Potrivit cotelor din ziua meciului CSM Unirea Alba Iulia pornește cu prima șansă, chiar dacă evoluează în deplasare.

Cotele principale sunt în jur de 1,88 pentru victoria Unirii, aproximativ 3,50 pentru egal și 3,55 pentru succesul gazdelor, ceea ce reflectă încrederea mai mare a bookmakerilor în echipa pregătită de Dragoș Militaru.

Aceste cifre indică faptul că bookmakerii acordă un avantaj moderat echipei albaiuliene pentru revenirea în eșalonul secund.

Argumentele pentru statutul de favorită al Unirii Alba Iulia sunt legate de parcursul foarte bun din acest sezon. Gruparea albaiuliană și-a câștigat seria în sezonul regulat, a avut doar două înfrângeri în 22 de meciuri și a impresionat în semifinala barajului, câștigată cu 3-0 în fața formației Minerul Lupeni.

De partea cealaltă, SC Popești-Leordeni beneficiază de avantajul terenului propriu și traversează, la rândul său, o perioadă excelentă. Ilfovenii au ajuns la nouă meciuri consecutive fără înfrângere și au eliminat-o pe Șoimii Gura Humorului cu 3-2 în semifinală. În plus, finala se dispută chiar pe stadionul lor, un atu care poate echilibra balanța într-un duel fără precedent direct între cele două echipe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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