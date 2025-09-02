Care este CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș

CAUZA probabilă a exploziei urmată de incendiu de la Kronospan Sebeș

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, Alexandru Crișan, a declarat pentru Agerpres că explozia de luni, 1 septembrie 2025, de la fabrica Kronospan din Sebeș a fost provocată, cel mai probabil, de „producerea scânteilor mecanice” pe fondul supraîncărcării aerului cu praf de material lemnos.

La locul incidentului au intervenit aproape 20 de autospeciale din județele Alba, Mureș și Sibiu.

Incendiul, izbucnit într-un buncăr de materiale de sortare, a fost lichidat după aproximativ 5 ore de intervenție intensă.

Doi dintre angajați, printre care și un cetățean din Sri Lanka, au fost transportați cu elicoptere SMURD la spitale din Timișoara și Târgu Mureș, fiind în stare gravă.

Un alt muncitor a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, iar al patrulea nu a necesitat spitalizare.

Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili dacă faptele se încadrează la infracțiunile de vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă.

Ancheta urmărește atât cauzele tehnice, cât și eventualele nereguli privind măsurile de siguranță la locul de muncă.

