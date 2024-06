Căpitanul Nicolae Stanciu, mesaj de luptă înainte de România-Slovacia: ”Suntem pregătiți!”

Căpitanul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, că „tricolorii” sunt la fel de optimişti în privinţa calificării în optimile de finală ale EURO 2024, în ciuda înfrângerii suferite în partida cu Belgia, cu scorul de 0-2.

Stanciu spune că toţi jucătorii naţionalei aşteaptă cu nerăbdare partida cu Slovacia, ultima din faza grupelor.

„Până acum cred că am reuşit să facem România întreagă să fie mândră de noi. Acum urmează un meci decisiv, suntem foarte aproape să ne îndeplinim primul obiectiv, să reuşim să trecem de faza grupelor. Toată lumea aşteaptă meciul, suntem încrezători. Cu siguranţă vom fi pregătiţi la ora jocului şi sperăm ca după meci să ne bucurăm împreună cu fanii noştri.

Mentalul este foarte bun, nu s-a schimbat absolut nimic, aşa suntem din prima zi de când ne-am reunit. La fel a fost şi după acele două meciuri amicale, care nu au ieşit aşa cum ne-am fi dorit, şi la fel am rămas şi după victoria cu Ucraina.

Şi suntem la fel de încrezători şi după meciul cu Belgia. Ştim cu toţii cât am luptat pe teren, la final le-am strâns mâna pentru că au fost mai buni, dar nu am avut ce să ne reproşăm din acest punct de vedere. Iar cu Slovacia va fi la fel. Ne am setat un obiectiv, toţi suntem pregătiţi pentru meciul cu slovacii”, a declarat Stanciu pentru agerpres.

Stanciu a dezvăluit cum a decis să joace cu numărul lui Moruțan la EURO 2024

Căpitanul României a explicat şi motivul pentru care a renunţat la numărul 10, cedat lui Ianis Hagi, şi de ce a hotărât să evolueze la european cu numărul 21 pe tricoul de joc, al lui Olimpiu Moruţan, care lipseşte din cauza unei accidentări.

„Aş fi vrut ca acest gen gest să rămână între mine şi Moruţan. A fost un gest pe care inima m-a îndemnat să îl fac. Eram la Mogoşoaia, iar Moruţan era singur şi făcea exerciţiile de recuperare. M-am pus lângă el pe bancă şi vedeam cum încearcă să îşi mişte piciorul să îşi facă exerciţiile şi, dintr-una-ntr-alta, a venit vorba despre numărul lui, numărul 21.

Şi atunci am simţit durerea şi tristeţea pentru faptul că nu putea să fie prezent la Campionatul European. În acel moment m-am ridicat şi m-am dus la Ianis în cameră şi i-am spus că eu o să joc cu numărul 21 şi să rămână el cu numărul 10.

El este un om foarte bun, care este mereu alături de noi. Eu îl consider ca fiind unul dintre cei mai importanţi oameni ai noştri în calificări. El era ultimul care ar fi meritat să i se întâmple o astfel de accidentare înainte de European. Cam asta a fost, mă bucur că am făcut-o şi că este aici alături de noi. Îl aşteptăm cât mai repede alături de noi” , a mai spus Nicolae Stanciu.

Naţionala României a fost învinsă de selecţionata Belgiei cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe RheinEnergieStadium din Koln, în Grupa E a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, găzduit de Germania.

Cu acest rezultat şi după victoria Ucrainei în faţa Slovaciei (2-1), toate cele trei echipe din grupă au câte trei puncte şi totul se va decide în ultima etapă, pe 26 iunie, când vor avea loc meciurile Slovacia – România (Frankfurt, 19:00) şi Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19:00).

România este încă lider, cu 3-2 la golaveraj (urmată de Belgia, cu 2-1) și are nevoie de un egal pentru a fi sigură de calificare.

