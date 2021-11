„Capitala cămătarilor și a unor corupți din I.P.J Alba”: De la avansuri sexuale la arest

Încep cu un mesaj de interes public, un avertisment in ceea ce privește nivelul de corupție si abuzuri marca I.P.J. Alba.

Orice persoana chemata ca martor împotriva domnului C.M daca nu declara ce vrea politia ii va fi schimbata încadrarea juridica si va fi reținută 24 de ore. Iar daca este femeie exista riscul sa fie hartuita sexual, jignita si amenințată. Cum am pățit si eu.

In data de 03.11.2021 ma cauta personal polițistul B.R. pentru a îmi aduce o citatie spunandu-mi că trebuie sa ma prezint a doua zi la el la birou, camera 37. Deoarece atunci ma pregăteam sa plec acesta ma intreaba daca nu ma duce el undeva, eu îl refuz categoric. Acesta îmi spune…..hai ma ca te știu eu cine ești, nu fa pe sfânta cu mine…… precum si alte comentarii jignitoare, considerându-ma si tratându-ma ca pe o femeie de moravuri ușoare. Am fost efectiv socata si umilita de acest incident. Am vrut sa depun atunci pe loc plângere penala împotriva lui dar nu am făcut-o de frica repercusiunilor, de frica,ca tot lui o sa ii dea dreptate colegi lui polițiști. Am crezut ca acest lucru nu se va mai repeta. Dar m-am înșelat.

In data de 04.11.2021 ma prezint la ora 09:00 sunt preluata de la intrare de B.R, in timp ce urcam scarile spre biroul lui acesta imi pune mana pe fund.Am cerut sa înceteze ca altfel o sa încep sa tip. A spus lasă ca vezi tu de mâine ce o sa tipi. Am trăit si trăiesc încă un sentiment de teama si umilință pe care îmi este si greu sa îl descriu. Nu înțeleg cum un ofițer de politie profitând de statul lui de organ al statului poate sa facă așa ceva unei femei. Consider ca acest polițist este un arogant, libidinos,pensat, slab, un bărbat adevărat nu se pretează la așa ceva, pe buna dreptate porecla de Bambi pusa de colegi lui spune totul.

Am făcut plângere penala împotriva polițistului B.R. pentru hartuire sexuala acesta a fost înregistrată la I.P.J. Alba sub numărul 153981/06.11.2021

Odata ajunsi la birou, B.R. doreste sa avem o discutie amicala in care imi sugera ca inca pot sa scap usor daca spun ce trebuie impotriva domnului C si impotriva lui G.A.P, îmi aduce la cunoștință ca sunt suspecta de înșelăciune deoarece nu am restituit un împrumutul la timp. Am spus ca pentru acel împrumut am încheiat contract scris, recunosc împrumutul si il voi restitui de aceea nu are cum sa fie înșelăciune. Mai mult ii spun ca termenul de rambursare este sfarsitul anului conform ultimelor intelegeri scrise. Acesta ma cheamă sa vin in data de 05.11.2021 pentru clarificare, cu toate înscrisurile.

Deoarece am tinut legătura cu cel de la care am împrumutat suma, acesta mi-a spus ca defapt a fost cautat de politie, de B. R. Care ia solicitat sa facă plângere penala impotriva mea fiindca este sigur o inselaciune si desi initial nu a depus nici o plangere, dupa convorbirile cu politistul si la insistentele acestuia a decis sa o faca. Pot dovedi asta inclusiv cu mesajele text primite de la împrumutător.

Pentru a înțelege cum am reușit sa am de a face, sa fiu victima acestui grup infracțional din politie va prezint pe scurt povestea. Anul trecut domnul C este chemat la politie amenințat si șantajat, la fel cum sunt eu acum sa depună o mărturie mincinoasa împotriva lui G.A.P. acesta refuza, declara adevărul. Mai mult acesta fiind un om cu coloana vertebrala si influent face plângere penala împotriva întregului grup, inclusiv împotriva procuroarei C. M. Din acel moment domnul C devine o ținta pentru acești infractori din politie si justiție. Vor cu orice preț sa îl înfunde pentru ca nimeni pe viitor sa nu mai aibă vreodată curajul sa reclame corupția din politie. G.A.P. a trecut in plan secund pentru ca acesta in urma cu aproape 10 ani a avut o condamnare. Acești polițiști corupți daca ajungi pe mana lor te fac praf chiar daca nu ai avut nici o fapta înscrisă in cazier cum este cazul meu si al domnului C. Iar daca ai greșit cumva vreodată efectiv nu ai nici o șansă in fata lor, te tratează mai rău decât erau tratati pe vremuri sclavi.

In data de 05.11.2021 la ora 9.30 împreună cu avocatul înarmată cu mesajele listate, corespondenta purtata cu cel de la care am împrumutat suma, cu un mesaj audio , contractul de împrumut era deja la politie. Merg plina de încredere la B.R. fără sa bănuiesc măcar ce avea sa urmeze. Acesta nu era interesat sa ma audieze pentru cauza care facea obiectul citatiei ci ca martor impotriva domnului C intrebandu-ma fel si fel de lucruri despre el care nu aveau legatura cu imprumutul pentru care am fost citata. Deoarece am refuzat sa raspund la mai multe intrebari tendentioase acesta era extrem de iritat din cauza ca nu am declarat ce ar fi dorit probabil. Voia cu orice pret sa il „ïnfunde”, sa ii gaseasca ceva domnului C.

Datorita acestui fapt eu am devenit din martor suspect, a fost emisa o ordonanta de retinere impotriva mea pentru simplu fapt ca nu am declarat ce voia dansul. Mentionez ca am fost retinuta abuziv 24 de ore avand calitatea de suspect nu de inculpat.Acelasi lucru l-a patit si domnul C in urma cu un an de zile cand el la randul lui nu a vrut sa declare ce „trebuie” impotriva lui G.A.P.

Oricine este chemat ca martor impotriva domnului C si a lui G.A.P si nu se conformeaza, nu declara ce doreste acest grup infractional de politisti corupti le este schimbata incadrarea juridica si din martor devin suspecti, inculpati, arestati.

Pentru abuzurile savarsite impotriva mea am depus o plangere penala in data de 06.11.2021 inregistrata sub numarul 153982/06.11.2021 la IPJ ALBA de asemenea am depus plangerea penala la Parchetul Curtii de Apel Alba si la Corpul de Control.

Sunt mulțumită ca nu am cedat presiunilor impuse de către acest ,,politist” pentru a declara lucruri mincinoase împotriva unor oameni care nu mi-au cauzat prejudicii vreodata.