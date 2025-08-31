Când va cădea prima zăpadă din 2025 în România: Localitatea în care va ninge în septembrie. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo pentru țara noastră
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo pentru luna septembrie 2025 și anunță că se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare, luna viitoare, în anumite zone ale României. Iată pe ce dată cade prima zăpadă.
Meteorologii Accuweather vin cu vești noi. Prognoza meteorologică a fost modificată și ne putem aștepta la ninsori, în luna septembrie 2025, în anumite zone ale țării. Conform datelor emise de meteorologii Accuweather, se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare spre finalul lunii, în Predeal. O probabilitate să ningă există și în zonele montane înalte.
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: ninge în septembrie în România
La o vizualizare asupra prognozei modificate putem observa că episoadele de ninsoare vor avea loc abia spre finalul lunii septembrie 2025. Prognoza meteo de mai jos este valabilă pentru orașul Predeal.
Prima ninsoare va avea loc la data de 29 septembrie 2025. Datele meteorologice indică o temperatură maximă de 9 grade Celsius. Temperatura minimă va atinge -1 grad Celsius.
De altfel, ploile își vor face prezența mai des în luna septembrie, în Predeal, conform prognozei. Vor exista 10 zile cu ploi și una cu ninsori, conform Accuweather. În general, temperaturile maxime se vor situa între 22 și 9 grade Celsius, fiind înregistrată o scădere a valorilor termice după jumătatea lunii septembrie. Temperaturile minime se vor situa între -1 și 15 grade Celsius.
Zilele cu ploi și ninsori în Predeal:
-6 septembrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații. Temperatură maximă de 18 grade, temperatură minimă de 9 grade.
-15 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 17 grade, temperatură minimă de 9 grade.
-16 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 16 grade, temperatură minimă de 9 grade.
-17 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 17 grade, temperatură minimă de 9 grade.
-20 septembrie 2025, Predeal: se vor înregistra precipitații. Valori termice maxime de 18 grade Celsius. Noaptea, temperaturile coboară până la 8 grade.
-23 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 5 grade.
-26 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 15 grade, temperatură minimă de 5 grade.
-27 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 3 grade.
-28 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 12 grade, temperatură minimă de 1 grad.
-29 septembrie 2025, Predeal: va ninge. Temperatură maximă de 9 grade, temperatură minimă de -1 grad Celsius.
-30 septembrie 2025, Predeal: va ploua. Temperatură maximă de 14 grade, temperatură minimă de 6 grade.
