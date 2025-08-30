Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza meteo

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, în prima jumătate a lunii septembrie 2025, au anunțat meteorologii.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare, local, în regiunile centrale şi nord-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în zonele montane şi local în cele centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

