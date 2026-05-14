VIDEO | Specializare nouă la Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna: ,,Copiii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la care prestăm practica”

Bogdan Ilea

La Târgul Ofertelor Educaţionale 2026 de la Alba Iulia este prezent și Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna cu o ofertă educațională care cuprinde și o specializare nouă. 

Ziarulunirea.ro a stat de vorbă cu profesorul Lucian Velcherean, din cadrul instituției de învățământ menționată anterior, despre oferta educațională, dotările liceului, dar și o nouă specializare pentru care pot opta tinerii din Zlatna. 

,,Din anul școlar 2026-2027 avem clasă de tehnologic dual și clasă de profesional mecanic-sudor. Cea de tehnologic avem electronică și automatizări. Avem laboratoare destul de dotate”, a explicat Lucian Velcherean.

El a continuat prin a spune că tinerii care au optat deja pentru această specializare sunt interesați de meserie. Mai mult decât atât, instituția are parteneri economici la care prestează practica: ,,Copii sunt interesați de meserie și avem și agenți economici parteneri la care prestăm practica.”

Pe lângă specializarea nouă, profesorul a discutat și despre dotările liceului, dar și viitoare lucrări pe care instituția le are în plan: ,,Școala este reabilitată recent, din toamnă intră și clădirea internatului în reabilitare și dotare. Sperăm cât de repede să se termine. Avem și sală de sport modernă, smartlab, laboratoare de practică foarte dotate.”, a mai spus profesorul Lucian Velcherean.

Momentan, elevii de la Liceul “Corneliu Medrea” sunt doar din Zlatna și satele aparținătoare, însă, instituția speră ca în viitor, tineri din alte locuri să ajungă să le treacă pragul.

VIDEO | „Antichități și Legende", la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori" ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție

14 mai 2026

„Antichități și Legende", la Alba Iulia: Ce obiecte și „comori" ascunse pot fi găsite în târgul dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție În perioada 13-17 mai 2026 în Cetatea Alba Carolina se desfășoară evenimentul „Antichități și Legende", un târg gratuit dedicat pasionaților de obiecte vechi și de colecție care reunește expozanți din mai […]

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate

14 mai 2026

Mii de persoane din Alba nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul legal. Câte dintre acestea au buletinul expirat și câți tineri de 14 ani nu și-au făcut prima carte de identitate La nivelul județului Alba, la data de 18 aprilie 2026, în componenta informatizată a Registrului național de evidență a persoanelor, figura […]

VIDEO | 20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă" la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități

14 mai 2026

20 de utilaje agricole verificate de specialiștii RAR Alba „acasă" la proprietari: Autolaboratorul instituției, deplasat în două localități Registrul Auto Român (RAR), prin reprezentanța Alba, continuă și în această perioadă acțiunile dedicate fermierilor și deținătorilor de utilaje agricole, prin deplasarea autolaboratorului în comunitățile din județ, la solicitarea autorităților locale și a agricultorilor. Joi, 14 mai […]

