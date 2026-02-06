Când va avea loc „Înmormântarea Fărșangului” 2026, la Rimetea: Tradiţia populară, veche de mai bine de 300 de ani, păstrată și acum în localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori

În fiecare an, la sfârșitul lunii februarie sau la începutul lui martie, localnicii din Rimetea (judeţul Alba) sărbătoresc „Înmormântarea Fărşangului”, un obicei popular păstrat de secole, care îngroapă iarna şi anul vechi.

Datorită reliefului montan abrupt, în special a Pietrei Secuiului, la Rimetea soarele răsare, dispare după creastă și răsare din nou, fenomen spectaculos observat mai ales la începutul verii. De aceea pare că soarele răsare de două ori.

„Înmormântarea Fărşangului” este o tradiţie populară maghiară, veche de mai bine de 300 de ani, în care un alai colorat, asemănător celui de nuntă, condus de muzicanţi, preot, cantor, mire şi mireasă, şi perechile care îi urmează, îmbrăcate în port popular, purtând diferite măşti, colindă tot satul.

În frunte se află un grup format exclusiv din băieţi care transportă un sicriu alb în care este închisă, în mod simbolic, iarna. În urma alaiului vin două „fete bătrâne” care bocesc şi trag după ele o rădăcină de copac, simbolizând sterilitatea.

Este un spectacol general, la care iau parte, vrând-nevrând, şi cei care stau deoparte şi cred că sunt „feriţi”, pentru că oricine se poate pomeni mânjit cu „căneală” pe obraji, de la „drăcuşorii” care umblă prin sat, cu degetele pline de funingine.

În final, alaiul se adună la izvorul satului, unde are loc trecerea în revistă a necazurilor şi bucuriilor din anul precedent, precum şi dorinţele pentru noul an. Tot acolo, este analizată şi activitatea primarului şi a celorlalţi responsabili din comună.

Sărbătoarea se încheie cu distrugerea prin lovituri de bâtă a sicriului, simbolizând alungarea duhurilor rele şi a tot ceea ce nu este curat, pentru ca totul să renască în perioada care vine.

În 2026 tradiția continuă la Rîmetea începând de vineri, 6 martie 2026, cu o Petrecere de Fârșang

Evenimentul va continua sâmbătă, 7 martie 2026, cu activități pentru copii și familii, alaiul de Fârșang și spectacole. Ziua se va încheia cu tradiționalul Bal de Fârșang.

foto: arhivă

