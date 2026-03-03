Când intră pensiile în luna martie 2026: Când vor fi virați banii pe card și când îi aduc poștașii. Precizări pentru noii pensionari
În luna martie 2026, pensionarii din România vor primi banii conform unui calendar clar, cu mici ajustări. Cei care aleg Poșta Română vor primi banii de la începutul lunii, iar cei cu cont bancar vor avea sumele disponibile după data de 10 martie.
Cei care primesc pensia în conturi bancare vor avea banii pe 12 martie 2026, zi în care sumele vor fi virate și disponibile imediat după procesarea plăților de către bănci. Pentru pensionarii care aleg să primească pensia prin Poșta Română, distribuirea începe luni, 2 martie 2026, deoarece 1 martie este duminică.
Poștașii vor aduce pensiile la domiciliu pe parcursul mai multor zile, în funcție de traseele stabilite, dar majoritatea pensionarilor vor primi banii în prima parte a lunii, așa cum se întâmplă de obicei.
Faptul că 1 martie 2026 cade duminică a determinat această mică modificare a calendarului. De regulă, pensiile sunt livrate chiar din prima zi a lunii, dar dacă aceasta este o zi nelucrătoare, plata se amână pentru prima zi lucrătoare, în acest caz 2 martie. Autoritățile nu au anunțat întârzieri sau schimbări suplimentare. Pentru comparație, în ianuarie pensiile au început să fie distribuite pe 8 ianuarie, după o întârziere de șapte zile cauzată de vacanța angajaților Poștei Române.
Pentru românii care primesc pensia pentru prima dată, banii vor fi virați între 13 și 17 martie 2026. Aceștia pot alege să primească pensia în cont bancar sau prin mandat poștal, în funcție de opțiunea făcută la depunerea dosarului de pensionare. Autoritățile atrag atenția că plățile depind de procesarea corectă a documentelor necesare. Totodată, nu sunt anunțate modificări ale sumei pensiilor pentru luna martie 2026.
Numărul pensionarilor din România a crescut în ianuarie 2026, iar pensia medie s-a majorat cu un leu. București rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară, având 467.225 de beneficiari.
În martie 2026, pensionarii care primesc banii prin Poșta Română vor începe să-i primească de pe 2 martie, în timp ce cei care aleg transferul bancar vor avea sumele disponibile în conturi pe 12 martie. Noii pensionari își vor primi prima pensie între 13 și 17 martie. Nu sunt anunțate schimbări în valoarea pensiilor și nici întârzieri suplimentare.
