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Când intră alocaţiile pe card în octombrie 2026: Anunțul oficial

Ioana Oprean

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Când intră alocaţiile pe card în octombrie 2026: Anunțul oficial

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat marți, 6 octombrie 2026 calendarul plăților pentru beneficiile de asistență socială aferente drepturilor aferente lunii septembrie 2026. Plățile vor fi efectuate în luna octombrie, prin intermediul agențiilor teritoriale, în funcție de tipul beneficiului și modalitatea de plată.

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Pentru beneficiarii care primesc banii în cont bancar, plata alocației de stat pentru copii, a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție este programată pentru 8 octombrie. În cazul celor care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe din 10 octombrie.

În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, plata în conturile bancare va fi efectuată începând cu 14 octombrie, iar plata prin mandat poștal va începe din 18 octombrie.

Pentru alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, precum și pentru beneficiile acordate prin Venitul Minim de Incluziune (VMI) – ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune – plata în cont bancar este programată pentru 20 octombrie. Tot din această dată va începe și plata prin mandat poștal pentru aceste categorii de beneficiari.

ANPIS precizează că, la nivel național, prin structurile sale teritoriale, asigură lunar plata beneficiilor de asistență socială pentru aproape 7 milioane de persoane aflate în situații de vulnerabilitate sau expuse riscului de excluziune socială. Printre beneficiari se numără familii, copii și persoane vârstnice.

sursa: ANPIS

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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