Când intră alocațiile, indemnizațiile și ajutorul de șomaj în luna iulie 2026: Cu cât a crescut indemnizația de însoțitor de la 1 iulie
Când intră alocațiile, indemnizațiile și ajutorul de șomaj în luna iulie 2026: Cu cât a crescut indemnizația de însoțitor de la 1 iulie
Luna iulie 2026 vine cu un calendar al plăților care poate aduce schimbări importante pentru milioane de români. De la pensii și alocații, până la indemnizații și ajutoare sociale, datele de virare sunt influențate de zilele nelucrătoare și de ajustările stabilite de autorități.
Când intră pensiile în luna iulie?
Pensionarii din România care își primesc pensia prin virament bancar vor avea parte de o modificare a datei de plată în luna iulie. Schimbarea este determinată de faptul că data obișnuită de virare cade într-o zi nelucrătoare, ceea ce impune ajustarea calendarului de plăți.
În mod normal, pensiile virate pe card sunt achitate în data de 12 a fiecărei luni sau, cel târziu, pe 13. În iulie, însă, această dată cade într-o zi de duminică, motiv pentru care plata va fi devansată. Astfel, aproximativ 2,5 milioane de pensionari care primesc banii prin bancă vor avea acces la pensie cel mai probabil vineri, 10 iulie, adică mai devreme decât termenul obișnuit.
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Pentru pensionarii care își primesc drepturile prin intermediul Poștei Române, calendarul de plată rămâne neschimbat. Cei aproximativ 2,1 milioane de beneficiari vor primi pensiile în mod obișnuit, în perioada 1 iulie–15 iulie, conform informațiilor transmise de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Pensionarii români stabiliți în străinătate își vor primi pensiile în jurul datei de 20 a lunii, în linie cu practica obișnuită. În ansamblu, această ajustare punctuală a calendarului este determinată exclusiv de structura zilelor din luna iulie, iar regula generală rămâne aceea că, atunci când data de plată cade în weekend sau într-o zi nelucrătoare, viramentele sunt efectuate mai devreme, nu mai târziu.
Când intră alocațiile și îndemnizațiile în luna iulie?
După plata pensiilor, următoarele viramente importante sunt alocațiile de stat pentru copii, care sunt programate să fie achitate pe data de 8 iulie. Aceste sume sunt acordate lunar și reprezintă una dintre cele mai stabile forme de sprijin financiar oferite de stat familiilor din România.
Părinții vor primi în continuare 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv 292 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Alocațiile sunt plătite în mod constant, fără întreruperi, și constituie un sprijin financiar de bază pentru familiile cu copii.
Tot în aceeași zi, pe 8 iulie, sunt virate și indemnizațiile pentru creșterea copilului. Acestea se calculează ca 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, însă sunt aplicate limite minime și maxime prevăzute de legislație. În prezent, sumele pot varia aproximativ între 1.651 de lei și 8.500 de lei, în funcție de veniturile anterioare ale beneficiarilor, iar din aceste indemnizații se reține contribuția la asigurările sociale de sănătate, acolo unde este cazul.
Cu cât crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie?
Începând cu 1 iulie, indemnizația de însoțitor va fi majorată ca urmare a actualizării salariului minim brut pe economie. În prezent, raportat la un salariu minim brut de 4.050 de lei, în vigoare în luna mai, valoarea indemnizației este de aproximativ 2.025 de lei pe lună.
Odată cu aplicarea noii valori a salariului minim, beneficiarii vor primi cu 138 de lei mai mult în fiecare lună, suma urmând să crească la 2.163 de lei. Această majorare rezultă din prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, care stabilește că indemnizația pentru însoțitor, în cazul pensiei de invaliditate de gradul I, reprezintă 50% din salariul de bază minim brut garantat în plată.
Mecanismul prevăzut de lege asigură o legătură directă între nivelul indemnizației și evoluția salariului minim pe economie. Astfel, de fiecare dată când acest indicator este modificat prin hotărâre a Guvernului, valoarea indemnizației se recalculează automat. În acest fel, sprijinul acordat persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate este ajustat periodic în funcție de schimbările economice și de evoluția veniturilor minime din România.
Când intră ajutorul de șomaj și venitul minim de incluziune în luna iulie?
La mijlocul lunii iulie sunt programate și plățile pentru ajutorul de șomaj, acestea fiind efectuate în jurul datei de 15 iulie. Beneficiarii vor primi sumele conform calendarului stabilit de autorități, fără modificări semnificative față de programul obișnuit.
În a doua parte a lunii este prevăzută și plata venitului minim de incluziune, care va fi realizată în intervalul 19 iulie–21 iulie. Acest tip de sprijin financiar este destinat persoanelor și familiilor cu venituri reduse, având rolul de a asigura un nivel minim de trai și de a susține categoriile vulnerabile din punct de vedere social.
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