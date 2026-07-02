Curier Județean

12 medii de peste 9,50 obținute de elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Alba Iulia la Evaluarea Națională 2026: Promovabilitate de 100%

Bogdan Ilea

Publicat

acum 59 de minute

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12 medii de peste 9,50 obținute de elevii Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu” din Alba Iulia la Evaluarea Națională 2026

Elevii de la Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” din Alba Iulia au avut performanțe notabile la Evaluarea Națională 2026. 

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Mai exact, 12 elevi au obținut peste 9,50, cea mai mare notă fiind 9,82, obținută de Răchieriu Andrei.  Un număr de 29 de elevi au reușit să aibă medii între 9 și 9,50, în timp ce 18 au avut între 8,50 și 9.

Un număr de 13 elevi au obținut note cuprinse între 8 și 8,50, iar 17 între 7 și 8. Doar 10 elevi au obținut medii mai mici de 7.

Reamintim că, Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Alba a emis, vineri, 19 iunie 2026 un comunicat de presă prin care transmite că 2.440 de elevi din totalul celor 2669 absolvenți din județul Alba vor susține Evaluarea Națională în 2026.

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