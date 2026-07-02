STP Alba Iulia, obligată de instanță, prin ordonanță președințială, să reia de îndată transportul în municipiul Alba Iulia

Societatea de Transport Public Alba este obligată de instanță, prin ordonanță președințială, să reia de îndată transportul în municipiul Alba Iulia. Decizia a fost luată azi, 2 iulie 2026.

Soluția pe scurt:

„Respinge ca neîntemeiate excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Municipiul Alba Iulia și excepția prematurității. Califică excepția inadmisibilității ca apărare de fond. Admite în parte cererea de ordonanță președințială formulată de reclamantul MUNICIPIUL ALBA IULIA reprezentat prin Primarul Municipiului Alba Iulia, Pleșa Gabriel Codru, (…) în contradictoriu cu pârâții SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA Alba Iulia, (…), reprezentată prin director general Stelian Constantin Nicola, și ASOCIAȚIA INTERCOMUNITARĂ DE DEZVOLTARE ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL, reprezentată prin președinte Popa Ioan Iancu.

Obligă SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA Alba Iulia, ca până la soluționarea definitivă a litigiului ce face obiectul dosarului nr.2301/107/2026 aflat pe rolul Tribunalului Alba – Secția de contencios administrativ și fiscal, să reia serviciul public de transport local de persoane, decurgând din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane (…) pe traseele stabilite pe raza Municipiului Alba Iulia, conform programului de transport aprobat.

Respinge în rest cererea ca neîntemeiată.

Executorie fără somaţie şi fără trecerea unui termen. Cu drept de apel în 5 zile de la pronunţare.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Tribunalul Alba.

Pronunţată azi, 02.07.2026 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.”

Prin ordonanța președințială, Primăria Alba Iulia, prin primarul Gabriel Pleșa, a solicitat Instanței ca Societatea de Transport Public (STP) SA Alba Iulia și Asociația Intercomunitare de Dezvoltare Alba Iulia Transport Local (AIDA-TL) să reia de îndată efectuarea curselor de transport public local pe raza Municipiului Alba lulia, conform programului de transport aprobat.

De asemenea, a fost solicitat ca Societatea de Transport Public S.A. Alba lulia să fie obligată să asigure de îndată cel puțin serviciul minim legal, respectiv minimum o treime din activitatea normală de transport public pe raza Municipiului Alba lulia, cu prioritate pe rutele critice: spitale, gară/autogară, instituții publice, unități de învățământ, cartiere cu dependență ridicată de transportul public și alte trasee stabilite de Municipiul Alba lulia.

Totodată, Primăria Alba Iulia a mai solicitat ca Societatea de Transport Public S.A. Alba lulia să fie obligată să transmită zilnic Municipiului Alba lulia și AIDA-TL situația curselor efectuate și neefectuate pe raza Municipiului Alba lulia, până la încetarea măsurii provizorii dispuse prin ordonanță.

Primăria Alba Iulia a mai cerut obligarea AIDA-TL să își exercite atribuțiile de monitorizare și control care îi revin în calitate de entitate contractantă, prin:

-notificarea de îndată a operatorului STP S.A. pentru reluarea serviciului public de transport pe raza Municipiului Alba lulia;

-solicitarea unui plan de reluare integrală a curselor sau, cel puțin, a unui plan de asigurare a serviciului minim;

-monitorizarea zilnică a curselor efectuate și neefectuate;

-comunicarea zilnică către Municipiul Alba lulia a situației serviciului public;

-convocarea, dacă este necesar, a organelor statutare competente pentru adoptarea măsurilor contractuale ori de urgență necesare.

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