FOTO | Optimi de finală surpriză la Campionatul Mondial 2026: Adio pentru Germania și Olanda! Emoții pentru Brazilia, Anglia și Belgia

Optimi de finală surpriză la Campionatul Mondial 2026: Adio pentru Germania și Olanda! Emoții pentru Brazilia, Anglia și Belgia

Faza „16”-imilor de finală de la Campionatul Mondial se apropie de încheiere, până în prezent, la ora redactării acestui articol, fiind înregistrate două uriașe surprize!

Germania a pierdut pentru prima dată în istorie la loviturile de departajare, fiind eliminată de brava reprezentativă a Paraguayului. Maroc, ce dispune de o generație strălucitoare, a trimis acasă, „Portocala Mecanică”, după o confruntare dramatică, tranșată tot la ghilotina execuțiilor din punctul cu var!

Golgheterul înnăscut Harry Kane (foto) a salvat Anglia, calificată dramatic, pe final, cu două goluri târzii, în meciul cu RD Congo, evitându-se o altă surpriză de proporții. Apoi, Belgia a obținut și ea biletele pentru faza optimilor, după succesul halucinant cu Senegal, scor 3-2, după prelungiri („diavolii roșii” fiind conduși cu 2-0 în minutul 86).

Ultimele șase necunoscute urmează să fie stabilite în următoarele trei zile, însă până atunci cunoaștem cum arată primele 5 partide din faza optimilor de finală ale turneului din Mexic, Canada și SUA, unul în care țările gazdă sunt în optimi!

Cu un amendament pentru suporterii „Cielito Lindo”, mexicanii fiind singura reprezentativă care nu a primit gol (Spania urma să joace), dar și pentru americani, care au trecut de Bosnia și Herțegovina în inferioritate numerică!

Următoarea fază a competiției va debuta sâmbătă seara, 4 iulie 2026. Ultimul meci din optimi va avea loc pe 7 iulie 2026, de la ora 23.00. Ziua de 8 iulie este liberă, iar de pe 9 iulie încep sferturile de finală.

Până acum, știm următoarele confruntări: *sâmbătă, 4 iulie 2026, ora 20.00, Canada – Maroc; *duminică, 5 iulie 2026, ora 0.00: Paraguay – Franța; ora 23.00: Brazilia – Norvegia; *luni, 6 iulie 2026, ora 3.00: Mexic – Anglia; *marți, 7 iulie 2026, ora 3.00: Belgia – SUA. Vor mai rezulta următoarele meciuri: Portugalia – Croația vs Spania – Austria; Argentina – Capul Verde vs Australia – Egipt; Elveția – Algeria vs Columbia – Ghana.

sursa foto: England football team / Facebook

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