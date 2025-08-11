Când începe școala în toamna 2025: Structura anului școlar 2025-2026. Când vor fi vacanțele și ”Școala altfel”

Când începe școala în septembrie 2025: Structura anului școlar 2025-2026. Când vor fi vacanțele și ”Școala altfel”

Elevii din România se vor întoarce în bănci pe 8 septembrie 2025, conform calendarului publicat de Ministerul Educației. Noul an școlar va fi împărțit în 5 module, alternate cu vacanțe mai scurte, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori.

În anul școlar 2025–2026, elevii vor începe cursurile pe 8 septembrie, iar Modulul 1 va dura 7 săptămâni, urmând o vacanță scurtă de toamnă. Structura anului şcolar rămâne neschimbată, iar vacanțele sunt distribuite mai uniform pe parcursul anului.

Structura anului școlar 2025-2026 a fost publicată de Ministerul Educației. Iată când încep elevii școala și când urmează vacanțele, în acest an școlar.

Când începe școala în septembrie 2025

Calendarul oficial stabilit pentru anul școlar 2025-2026 a fost adoptat prin ordinul ministrului Educației . În conformitate cu acesta, elevii se vor întoarce înapoi în bănci pe data de 8 septembrie 2025. La fel cum s-a procedat și în anii trecuți, școala va fi împărțită pe module, o modalitate de structură despre care reamintim că a fost din nou introdusă în școala românească începând cu anul școlar 2022-2023.

Iată cum vor arăta modulele din anul școlar 2025-2026:

Modul 1: Elevii vor fi la cursuri de pe 8 septembrie (de când începe oficial școala) și până pe 24 octombrie (inclusiv).

Modul 2: Elevii vor fi la cursuri de luni, 3 noiembrie și până vineri, 19 decembrie (inclusiv).

Modul 3: Elevii vor fi la cursuri de joi, 8 ianuarie și până vineri, 6 februarie 2026 (inclusiv).

Modul 4: Elevii vor fi la cursuri de luni, 16 februarie și până vineri, 23 februarie 2026 (inclusiv) sau până luni, 2 martie 2026 (aici fiind la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, vineri, 3 aprilie 2026)

Modul 5: Elevii vor fi la cursuri de miercuri, 15 aprilie și până vineri, 19 iunie 2026 (inclusiv)

Vacanțele elevilor în anul școlar 2025-2026

Elevii vor avea vacanță după fiecare modul de la școală. Două dintre aceste vacanțe au legătură cu cele mai mari sărbători religioase, Crăciunul, respectiv Paștele. Vacanța de iarnă, adică cea acordată cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă are loc în perioada 20 decembrie – 7 ianuarie (inclusiv).

Vacanță după modulul 1: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 până duminică, 2 noiembrie 2025;

Vacanță după modulul 2: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026;

Vacanță după modulului 3: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, ce poate acordată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026. Această vacanță este deseori numită vacanța de schi

Vacanță după modulul 4: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 până marți, 14 aprilie 2026. Aici este vorba despre Vacanța de Paște

Vacanță după modulul 5: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026. Aici este vorba despre vacanța de vară (vacanța mare)

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe data 12 aprilie, în vreme ce Paștele catolic din 2026 va fi pe data de 5 aprilie.

„Școala altfel” 2025-2026 – când și cum se organizează

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, fiecare pe durata a cinci zile lucrătoare consecutive. Planificarea acestora este stabilită de fiecare unitate de învățământ în parte, cu mențiunea că cele două programe trebuie organizate în intervale diferite ale anului școlar.

În cazul claselor din învățământul liceal – filiera tehnologică, precum și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, se vor desfășura activități de instruire practică, care vor integra, totodată, obiectivele și tematica acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, se mai arată în ordinul de ministru.

Când se încheie anul școlar în 2026

Anul școlar 2025-2026 se termină pe data de 19 iunie, pentru elevii care nu susțin examene. Elevii care se află, însă, în ani terminali vor termina școala mai devreme pentru că aceștia vor avea de susținut examenele de Evaluare Națională, respectiv probele scrise de la examenul de Bacalaureat. Iată când se încheie școala în anul școlar pentru elevii care dau examen, dar și pentru cei de la învățământul liceal ( filiera tehnologică) și pentru cei din învățământul postliceal.

Așadar, pentru elevii din clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026.

Elevii din clasele a XII-a (zi) și a XIII-a (seral și frecvență redusă) vor avea un an școlar de 34 de săptămâni, cu final pe 5 iunie 2026.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, precum și pentru cele din învățământul profesional, durata anului școlar este de 37 de săptămâni, acesta încheindu-se pe 26 iunie 2026.

În ceea ce privește învățământul postliceal, durata cursurilor este stabilită conform planurilor-cadru aflate în vigoare.

