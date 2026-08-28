Când ar putea începe primele plăți din Pilonul 2 de pensii după noua lege. Oficial: „Sincer, realist vorbind, eu nu văd mai devreme de trimestrul patru anul viitor”

Noua lege privind plata pensiilor private va intra în vigoare la 5 ianuarie 2027, însă românii care vor ieși la pensie și vor dori să își încaseze banii din Pilonul 2 după noile reguli ar putea aștepta până în toamna anului viitor.

Cristian Pascu, noul președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), estimează că primul fond de plată ar putea fi autorizat abia în septembrie-octombrie 2027, în cel mai optimist scenariu, scrie digieconomic.

Pascu explică faptul că intrarea în vigoare a legii nu înseamnă automat și începerea plăților după noile reguli. Fondurile de pensii vor trebui mai întâi să parcurgă o serie de etape administrative și de autorizare.

„Cred că, de fapt, ca să punem lucrurile corect în film, nu e vorba că va fi sau nu gata cadrul, este vorba de niște pași care nu pot fi săriți. În 5 ianuarie intră în vigoare legea. Până intră în vigoare legea, nu poți să faci mare lucru, pentru că nu poți să-ți completezi nici obiectul de activitate, nici să-ți depui documentele de autorizare. De acolo încep să curgă termenele”, a declarat președintele APAPR, într-un interviu oferit Mediafax.

După 5 ianuarie 2027, furnizorii de plată trebuie să treacă prin mai multe proceduri, printre care autorizarea, alegerea auditorului și a depozitarului și depunerea documentației la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

„Sincer, realist vorbind, eu nu văd mai devreme de trimestrul patru anul viitor…”, a spus Cristian Pascu.

Întrebat dacă primele plăți ar putea începe în septembrie 2027, acesta a indicat că aceasta ar fi o variantă posibilă doar într-un scenariu foarte favorabil.

„Undeva în septembrie, octombrie, în cel mai bun scenariu”, a răspuns șeful APAPR.

Până la autorizarea primului fond de plată programată, participanții la Pilonul 2 nu rămân însă fără posibilitatea de a-și încasa banii. Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private prevede, în dispozițiile tranzitorii, că până la autorizarea primului fond de plată programată se aplică în continuare vechile reglementări.

Secțiune Știri sub articolul principal