Când ajung la pensionari biletele de tren cu reducere de 50% pentru 2027 și ce se întâmplă cu tichetele nefolosite din 2026

Pensionarii din România vor beneficia și în 2027 de cele șase călătorii anuale cu trenul la jumătate de preț. Noile carnete de cupoane urmează să fie distribuite prin Poșta Română, de regulă în luna decembrie, odată cu talonul de pensie. În schimb, tichetele aferente anului 2026 care nu sunt utilizate până la sfârșitul lunii decembrie își pierd valabilitatea și nu mai pot fi folosite în anul următor.

Facilitatea este destinată atât pensionarilor din sistemul public, cât și celor din sistemele neintegrate de pensii. Reducerea de 50% se aplică la șase călătorii anuale, la clasa a II-a, pentru trenurile Regio și InterRegio, fără regim de rezervare.

Valoarea economiei depinde de tariful biletului și de distanța parcursă, nefiind vorba despre un voucher cu o sumă fixă acordată beneficiarilor.

Potrivit informațiilor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, pensionarii care beneficiază și de alte drepturi legale la transport gratuit trebuie să aleagă între această facilitate și cele șase călătorii cu reducere de 50%.

Ce se întâmplă cu biletele de tren nefolosite în 2026?

Tichetele de călătorie sunt valabile exclusiv în anul calendaristic pentru care au fost emise. Astfel, cupoanele aferente anului 2026 trebuie utilizate până la 31 decembrie, în caz contrar acestea fiind anulate automat.

Reglementările în vigoare nu permit reportarea călătoriilor neutilizate pentru anul 2027 și nici transformarea acestora în bani sau transmiterea lor către alte persoane.

Pensionarii care încearcă să folosească în ianuarie 2027 un cupon emis pentru anul precedent riscă să piardă facilitatea pentru călătoria respectivă și să achite tariful integral, la care se pot adăuga eventuale suprataxe.

Cum poate fi recuperat cuponul dacă pensionarul renunță la călătorie?

Există însă o situație în care un tichet poate fi recuperat și reutilizat. Potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 147/2000, pensionarii care renunță la o călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletului la casa de bilete de unde acesta a fost cumpărat.

În condițiile prevăzute de regulamentele operatorului feroviar, procedura permite anularea legitimației de călătorie, restituirea sumei achitate și recuperarea cuponului-talon.

Pentru ca tichetul să poată fi folosit din nou, solicitarea trebuie făcută în termenul legal de anulare, înainte de plecarea trenului.

Este important de reținut că această procedură se aplică biletelor emise pentru o călătorie la care beneficiarul renunță, nu cupoanelor care au expirat la sfârșitul anului calendaristic.

Când primesc pensionarii carnete de călătorie pentru 2027?

Distribuirea tichetelor pentru anul următor se realizează prin Casa Națională de Pensii Publice, cu ajutorul Poștei Române.

În mod obișnuit, carnetele sunt expediate la domiciliul beneficiarilor în luna decembrie, împreună cu talonul de pensie. Pentru persoanele care se pensionează ulterior, tichetele sunt acordate în momentul punerii în plată a drepturilor de pensie.

Pensionarii care nu primesc carnetul sau îl pierd se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin, pentru verificarea situației și solicitarea unui duplicat. Demersul se face printr-o cerere scrisă, însoțită de actul de identitate.

Ce documente sunt necesare pentru cumpărarea biletului cu reducere?

Pentru emiterea unui bilet cu 50% reducere, pensionarul trebuie să prezinte cuponul de călătorie corespunzător și documentele de identificare solicitate de operator.

După verificare, personalul casei de bilete reține cuponul și eliberează legitimația de călătorie cu tariful redus.

La controlul din tren, beneficiarul trebuie să prezinte atât biletul, cât și cartea de identitate, pentru confirmarea dreptului de utilizare a facilității.

Prin urmare, pensionarii care mai au cupoane disponibile pentru 2026 trebuie să le folosească până la finalul anului, întrucât acestea nu vor putea fi transferate sau valorificate în 2027.

sursa: libertatea

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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