Canalul colector „Valea Viei” din Alba Iulia, care traversează o zonă rezidențială, trecut în domeniul privat al municipiului, pentru a fi decolmatat: Demersuri administrative avizate în Consiliul Local
Consilierii locali au adoptat, în ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, un proiect de hotărâre privind acordul trecerii canalului colector „Valea Viei” în domeniul privat al municipiului Alba Iulia.
Prin adresa nr. 106/12.02.2026 a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Alba (ANIF), înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 16937/12.02.2026 se solicită documentele justificative necesare privind acordul municipiului Alba Iulia pentru preluarea părții de amenajare canal colector „Valea Viei” în domeniul privat al Municipiului Alba Iulia.
Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.476/2023 s-a aprobat cererea de trasmitere din domeniul public al Statului în domeniul public al Municipiului Alba Iulia. Agenția Națională de Îmbunătățirii Funciare a revenit cu adresa nr.106/12.02.2026 prin care solicită documentul justificativ privind acordul Municipiului Alba Iulia pentru preluarea părții de amenajare canal colector „Valea Viei” în domeniul privat al Municipiului Alba Iulia.
Canalul colector „Valea Viei” este înscris în CF nr. 122518, CF nr.122519, CF nr.122520, CF nr. 122336 și CF nr. 122630 și este parte componentă a amenajării de combatere a eroziunii solului CES Alba Iulia evidențiată în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 61187 și se află pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia.
Potrivit dispozițiilor art. 39 din Legea 138/2004 – Legea Imbunătățirilor Funciare, „în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de retragere a recunoasterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau unei părți de amenajare de îmbunătățiri funciare și până la finalizarea uneia dintre măsurile prevăzute la alin.(2) lit. a), c), Agentia asigură exploatarea intretinerea si reparatiile acelei amenajari sau parti de amenajarefinanțarea acestor activităti efectuându-se in conditiile prezentei legi”.
Scopul transmiterii canalului colector „Valea Viei” este crearea cadrului legal pentru demararea lucrărilor pentru decolmatare (curățarea de materiale aluvionare depuse), precum și pentru întreținerea corespunzătoarea a acestuia, având în vedere că acesta traversează o zonă rezidențială din municipiul Alba Iulia.
Consiliul Local își dă acordul ca terenurile pentru care Agenția Națională de Imbunătățirilor Funciare intenționează retragerea utilității publice conform adresei nr.1929/04.02.2026, să fie transmise în domeniul privat al Municipiului Alba Iulia.
