Sport

Campionatul Munților Apuseni, ediția a XV-a, debutează cu 28 de echipe la start | Primele meciuri din grupe, la Cărpiniș și Ciuruleasa, în 12 iulie

Dan HENEGAR

Publicat

acum 24 de minute

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Campionatul Munților Apuseni, ediția a XV-a, debutează cu 28 de echipe la start | Primele meciuri din grupe, la Cărpiniș și Ciuruleasa, duminică, 12 iulie

La startul Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au înscris 10 echipe la competiția clasică (seniori și Under 16) rezervată comunelor și alte 4 (Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni, Zlatna) la întrecerea pentru orașe, ce se va desfășura în premieră.

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S-au format două grupe, după cum urmează:

*grupa A: Sălciua, Sohodol, Albac, Roșia Montană și Vadu Moților;

*grupa B: Poiana Vadului, Bistra, Bucium, Lupșa și Ciuruleasa.

Ediția a XV-a a Campionatul Munților Apuseni „clasic” are 3 secțiuni: prima fază a grupelor (duminică, 12 iulie, la Cărpiniș – grupa A și Ciuruleasa – gupa B), a doua fază a grupelor (duminică, 26 iulie, la Sălciua – grupa A și Lupșa – grupa B) și faza finală (sâmbătă, 1 august, semifinale, atât la comune, cât și la orașe; duminică, 2 august, finale). Tradiționalul turneu este organizat de Asociația Județeană Alba, în colaborare cu Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, urmând să fie premiata echipele intrate în „careul de ași” (juniori Under 16, seniori, rural și orașe), acordându-se distincții pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golghter.

În ambele competiții se vor înscrie atât echipe de seniori cât și de juniori Under 16 (2011 și mai tineri), plus maxim 2 jucători născuți după 1 septembrie 2010. Anul trecut Bistra a reușit eventul după un deceniu, precedenta dată fiind în 2015, fiind singura comună care a ridicat trofeul pentru ambele categorii într-o ediție. S-au regăsit 12 formații la start, iar semifinalele și finalele s-au disputat la Ciuruleasa.

Program, Grupa A

*Cărpiniș, 12 iulie: Roșia Montană – Sohodol (ora 9.00, copii; 9.50, seniori), Sălciua – Albac (10.40, 11.30), Vadu Moților – Sălciua (12.20, 13.10), Albac – Sohodol (14.00, 14.50), Roșia Montană – Vadu Moților (15.40, 16.30);

*Sălciua, 26 iulie: Albac – Roșia Montană (ora 13.00, copii; 13.50, seniori), Sohodol – Vadu Moților (14.40, 15.30), Sălciua – Roșia Montană (16.20, 17.10), Albac – Vadu Moților (18.00, 18.50), Sălciua – Sohodol (19.40, 20.30);

Grupa B

*Ciuruleasa, 12 iulie: Poiana Vadului – Lupșa (ora 9.00 – copii; 9.50, seniori), Bistra – Ciuruleasa (10.40, 11.30), Poiana Vadului – Bucium (12.20, 13.10), Bistra – Lupșa (14.00, 14.50), Bucium – Ciuruleasa (15.40, 16.30);

*Lupșa, 26 iulie: Lupșa – Ciuruleasa (ora 13.00, copii; 13.50, seniori), Bistra – Bucium (14.40, 15.30), Poiana Vadului – Ciuruleasa (16.20, 17.10), Bucium – Lupșa (18.00, 18.50), Poiana Vadului – Bistra (19.40, 20.30).

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