Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă
Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă
Campionatul Munților Apuseni 2026, îndrăgita competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Consiliul Județean, se pregătește de start, cu o mare noutate.
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Din acest an, pe lângă clasica întrecere ce reunea, la seniori și juniori, reprezentantele comunelor din zonă, va mai fi un turneu, rezervat orașelor. Miercuri, 24 iunie, la ora 16.00, la Bistra, va fi ședința de organizare, cu tragerea la sorți a programului, eveniment unde fiecare echipă trebuie să fie reprezentată.
La ediția inaugurală a Campionatului Munților Apuseni pentru orașe, vor fi echipe din Abrud, Baia de Arieș, Câmpeni și Zlatna, cu semifinale în 1 august (sâmbăta) și finale în 2 august.
Ediția a XV-a a Campionatul Munților Apuseni „clasic” are 3 secțiuni: prima fază a grupelor (11/12 iulie), a doua fază a grupelor (25/26 iulie) și faza finală (1/2 august).
În faza pe orașe pot participa doar jucători cu domiciliu în orașul respectiv, fără limită de jucători legitimați. Cei care participă în faza pe orașe, nu au drept de joc în competiția rezervată comunelor, ca ”stranieri”.
În ambele competiții se vor înscrie atât echipe de seniori cât și de juniori Under 16 (2011 și mai tineri), plus maxim 2 jucători născuți după 1 septembrie 2010.
Anul trecut Bistra a reușit eventul după un deceniu, precedenta dată fiind în 2015, fiind singura comună care câștigă trofeul pentru ambele categorii într-o ediție. S-au regăsit 12 formații la start, iar semifinalele și finalele s-au disputat la Ciuruleasa. (
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