Tragedie fără margini pe litoral: Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața la Olimp. Ce s-a întâmplat

Doi frați de 17 și 19 ani au murit duminică, după ce au fost dați dispăruți în Marea Neagră, în zona stațiunii Olimp. Tragedia s-a produs după ce cei doi au intrat în apă și nu au mai revenit la mal.

Cei doi tineri, originari din Vaslui, au fost găsiți și aduși la mal, însă manevrele de resuscitare efectuate de echipajele medicale nu au avut rezultat.

Incidentul s-a produs în zona Faleza Olimp, unde autoritățile au fost alertate după ce două persoane au dispărut în mare.

Pentru căutarea acestora au fost mobilizați pompierii de la ISU Dobrogea, cu o ambarcațiune de la Mangalia și o autospecială de stingere. De asemenea, pentru intervenție au fost solicitați zece scafandri.

Prima victimă, adolescentul de 17 ani, a fost găsită și scoasă din apă de salvamari. Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au început imediat manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Căutările au continuat pentru găsirea celei de-a doua persoane dispărute. Ulterior, salvamarii l-au găsit și pe tânărul de 19 ani și l-au adus la țărm.

Și în cazul acestuia au fost efectuate manevre de resuscitare, însă fără succes. Medicii au declarat decesul tânărului.

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