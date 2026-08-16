Tragedie fără margini pe litoral: Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața la Olimp. Ce s-a întâmplat
Tragedie fără margini pe litoral: Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața la Olimp. Ce s-a întâmplat
Doi frați de 17 și 19 ani au murit duminică, după ce au fost dați dispăruți în Marea Neagră, în zona stațiunii Olimp. Tragedia s-a produs după ce cei doi au intrat în apă și nu au mai revenit la mal.
Cei doi tineri, originari din Vaslui, au fost găsiți și aduși la mal, însă manevrele de resuscitare efectuate de echipajele medicale nu au avut rezultat.
Incidentul s-a produs în zona Faleza Olimp, unde autoritățile au fost alertate după ce două persoane au dispărut în mare.
Pentru căutarea acestora au fost mobilizați pompierii de la ISU Dobrogea, cu o ambarcațiune de la Mangalia și o autospecială de stingere. De asemenea, pentru intervenție au fost solicitați zece scafandri.
Prima victimă, adolescentul de 17 ani, a fost găsită și scoasă din apă de salvamari. Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța au început imediat manevrele de resuscitare.
În ciuda eforturilor depuse, adolescentul nu a putut fi salvat, fiind declarat decedat.
Căutările au continuat pentru găsirea celei de-a doua persoane dispărute. Ulterior, salvamarii l-au găsit și pe tânărul de 19 ani și l-au adus la țărm.
Și în cazul acestuia au fost efectuate manevre de resuscitare, însă fără succes. Medicii au declarat decesul tânărului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii Elevii români au cucerit anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică, performanță care plasează România pe locul al doilea în clasamentul mondial istoric al medaliilor, potrivit Ministerului Educației. De […]
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește”
România, avionul economic rămas fără combustibil. Expert: „Când ambele motoare merg, avionul urcă. Când se opresc, avionul se prăbușește” Economistul Radu Georgescu a avertizat, vineri, 14 august 2026 asupra deteriorării economiei românești, extinzând analiza către evoluțiile din SUA, Japonia, China și industria tehnologică. Imaginea folosită de economist este una extrem de sugestivă: România este comparată […]
Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026”
Date îngrijorătoare! Economistul Radu Georgescu: ,,Eurostat spune că România are cea mai mare scădere economică din UE în 2026” Radu Georgescu afirmă, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că România înregistrează în 2026 cea mai mare scădere economică din Uniunea Europeană, precum și cele mai mari scăderi ale consumului, producției și serviciilor. Textul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tragedie fără margini pe litoral: Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața la Olimp. Ce s-a întâmplat
Tragedie fără margini pe litoral: Doi frați de 17 și 19 ani și-au pierdut viața la Olimp. Ce s-a întâmplat ...
FOTO | România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii
România, pe locul 2 la Olimpiada Internaţională de Informatică. Elevii români au obţinut patru medalii Elevii români au cucerit anul...
Știrea Zilei
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de identificare solicitată de inspectori. Instanța a înlocuit sancțiunea cu un avertisment
Angajată minoră a unui local din Blaj, amendată cu 5.000 de lei de ITM: A refuzat să completeze fișa de...
VIDEO | Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit portul după fotografii din 1897 sau 1910”
Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău. Cum își păstrează comunitatea tradițiile și portul popular de peste un secol: „Am reconstituit...
Curier Județean
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni ...
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială
Incendiu de vegetație pe o stradă din Sebeș: Pompierii intervin cu o autospecială Pompierii din Sebeș intervin pentru stingerea unui...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe...