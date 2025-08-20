Campionatul județean Under 15 în Alba are 8 echipe la start, prima etapă fiind în 10-13 septembrie | Format inedit în competiția juvenilă organizată de AJF Alba
Campionatul județean Under 15 Alba are 8 echipe la start, prima etapă fiind în 10-13 septembrie | Format inedit în competiția juvenilă organizată de AJF Alba
Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat calendarul Campionatului județean Under 15, competiție care se va disputa într-un format inedit.
Citește și: S-a stabilit programul Campionatului Under 19 Interjudețean Alba-Cluj, cu 6 echipe din județ la start
Sunt înscrise 8 formații din Alba, respectiv Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Industria Galda, Sportul Câmpeni, Spicul Daia Română, Viitorul Vama Seacă, Juniorul Aiud, CS Zlatna și AFC Micești.
Programul primei etape: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – AFC Micești (10 septembrie), Industria Galda – Spicul Daia Română (11 septembrie), Sportul Câmpeni – CS Zlatna și Juniorul Aiud – Viitorul Vama Seacă (ambele 13 septembrie).
Mai sunt prevăzute 6 etape în 16-20 septembrie, 24-27 septembrie, 1-4 octombrie, 7-11 octombrie, 15-18 octombrie și 21-25 octombrie. Încă alte 3 etape sunt în 1, 8 și 15 noiembrie, totalizându-se 10 etape.
La Under 15 sunt jucători din anul 2011 și mai tineri și maxim 3 jucători, în același timp, născuți după 1 septembrie 2010.
Primele 7 etape se vor disputa doar tur, conform Tabelei Begger. Apoi locurile 1-4 vor juca încă 3 partide, invers decât au jucat acasă-deplasare, în campionatul regular de 7 etape, iar locurile 1-2 se vor întâlni în ultima etapă. La fel se va proceda la locurile 5-8. În primăvară primele două clasare care doresc să participe la faza interjudețeană Alba-Hunedoara-Sibiu vor juca încă 10 etape (tur-retur) iar cele 6 echipe rămase vor disputa tur-retur, campionatul județean cu 10 etape.
Foto: arhivă
