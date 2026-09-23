Campionatul Județean Under 11 clasic, cu 8 echipe la start, prima etapă, sâmbătă, la Crăciunelu de Jos
Campionatul Județean Under 11 clasic, cu 10 echipe la start, prima etapă, sâmbătă, 26 septembrie, la Crăciunelu de Jos
Campionatul Județean Under 11 clasic, competiție fotbalistică juvenilă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, va avea în ediția 2026/2027, 8 echipe la start, prima etapă urmând să se desfășoare la Crăciunelu de Jos, sâmbătă, 26 septembrie.
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Programul este Rival Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia – CS Zlatna, Student Sport Alba Iulia – CIL Blaj, Speranța Albac – Recolta Crăciunel.
Participă CIL Blaj (antrenor Zoltan Borșoi), Rival Alba Iulia (Laurențiu Daniel), CS Zlatna (Alexandru Kiraly), Recolta Crăciunel (Adrian Cîmpean), Speranța Albac (Dorel Pașca-Igna), Student Sport Alba iulia (Dumitru Martescu), CSM Unirea Alba Iulia (Narcis Rus), Metalurgistul Cugir (Cătălin Pașcanu).
Au drept de joc jucătorii din anul 2016 și mai tineri, fete din anul 2014 și mai tinere și maxim 2 jucători născuți după 1 septembrie 2015
Informații, foto: AJF Alba
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