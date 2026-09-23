Campionatul Under 10 „Luca Iosif”, la Aiud și Sebeșel | Competiție juvenilă, cu 20 de participante, în onoarea neobositului antrenor albaiulian, ajuns la 92 de ani!

Campionatul Under 10, competiție fotbalistică juvenilă organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, va avea în ediția 2026/2027, denumirea de „Luca Iosif”, renumitul antrenor din Alba, care activează, neobosit, la vârsta de 92 de ani!

Participarea la acest nivel competițional este condiție obligatorie pentru prezența în play-off-u SuperLigii Alba (Academia Șona și Inter Unirea nu au grupe la această categorie)

Sunt 20 de echipe prezente, repartizate în două grupe, startul stagional fiind, în weekend, la Aiud și Sebeșel.Under 10, „Iosif Luca”, la Aiud, programul primei etape (26 septembrie): CSM Aiud – CS Ocna Mureș, Viitorul Sântimbru – Industria Galda, Olimpia Aiud – Performanța Ighiu, Juniorul Aiud – Târnavele Tiur, Academia „Bogdan Andone” Aiud – Optimum GT Sport.

Under 10 Luca Iosif, la Sebeșel, programul primei etape: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – Sportul Petrești, Mureșul Săliștea – Spicul Daia Română, Rival Alba Iulia – CSM Sebeș, Star PRO Optimum 2 – LPS Sebeș, Metalurgistul Cugir – Star PRO Optimum 1.

S-au înscris Rival Alba Iulia (antrenori Iosif Luca și Daniel Laurențiu), Metalurgistul Cugir (Cătălin Pașcanu), Mureșul Săliștea (Ovidiu Dobra), Star Pro Optimum 1 și 2 (Freitas Vitinha, Petre Bădilă), LPS Sebeș (Cosmin Maier), CSM Sebeș (Cosmin Maier), Școala de Fotbal Valea Frumoasei Săsciori (Vlad Găldean) și Alba Iulia (Mihai Ciorgovean), Spicul Daia Română (Denis Cunțan), Academia Bogdan Andone Aiud (Radu Andone), Olimpia Aiud (Marius Călușer), CSM Aiud (Robert Nagy), Juniorul Aiud (Cristian Biro), Viitorul Sântimbru (Bogdan Suciu), Industria Galda (Alexandru Cioară), CS Ocna Mureș (Răzvan Otvos), Târnavele Tiur (Sebastian Ciurar), Performanța Ighiu (Ciprian Selagea), Optimum GT Sport (Florin Codleanu).

Informații, foto: AJF Alba

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