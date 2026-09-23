Ştirea zilei

Perioada în care ai făcut armată poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Perioada în care ai făcut armată poate conta la pensie. Câte puncte primești pentru stagiul militar

Românii care au efectuat serviciul militar obligatoriu pot valorifica perioada petrecută în armată la stabilirea pensiei, chiar dacă în acel interval nu au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii.

Calculul nu este însă identic pentru toată lumea. Contează foarte mult când a fost efectuat serviciul militar, deoarece regulile sunt diferite pentru perioadele de dinainte și de după 1 aprilie 2001.

Prima diferență importantă este între stagiu contributiv și perioadă asimilată. Anii sau lunile în care o persoană a lucrat și pentru care s-au datorat contribuții la sistemul de pensii reprezintă stagiu contributiv. În schimb, există anumite perioade în care nu au fost plătite contribuții, dar pe care statul le recunoaște la stabilirea pensiei. Acestea sunt perioadele asimilate, iar serviciul militar face parte dintre ele.

Prin urmare, dacă ai făcut armata obligatorie, lunile respective nu sunt pur și simplu pierdute din perspectiva pensiei. Asta nu înseamnă însă că sunt echivalente în toate situațiile cu lunile în care ai lucrat și ai plătit contribuții.

Potrivit actualei legislații, pentru perioadele asimilate în care se aplică regula generală, punctajul lunar este de 0,25 puncte. Atenție însă la o confuzie care poate apărea foarte ușor. Asta nu înseamnă că pentru un an de armată se adaugă 3 puncte la numărul total de puncte folosit la calcularea pensiei.

Punctajul anual se obține prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare, menționează adevarul.ro.

Astfel, pentru 12 luni avem: 12 luni × 0,25 puncte = 3 puncte lunare cumulate

După transformarea în punctaj anual: 3 împărțit la 12 = 0,25 puncte pentru un an.

Așadar, în situațiile în care se aplică această formulă, un an complet de perioadă asimilată valorează 0,25 puncte în calculul pensiei.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei.

Dacă luăm exemplul unui an pentru care se aplică punctajul de 0,25 puncte, rezultatul este: 0,25 × 81 lei = 20,25 lei.

Prin urmare, un an complet de perioadă asimilată calculată după această regulă ar reprezenta, la actuala valoare a punctului de referință, 20,25 lei în cuantumul pensiei.

Pentru doi ani, calculul ar ajunge la 0,50 puncte, echivalentul a 40,50 lei, iar trei ani ar însemna 0,75 puncte, respectiv 60,75 lei.

Aceasta este probabil cea mai importantă informație pentru generațiile care au efectuat serviciul militar obligatoriu în anii ’70, ’80 sau ’90. Pentru perioadele asimilate realizate înainte de 1 aprilie 2001, Legea nr. 360/2023 prevede o regulă specială.

La determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioada respectivă. Cu alte cuvinte, unui bărbat care a efectuat serviciul militar în 1985, de exemplu, nu i se poate aplica pur și simplu formula 12 luni = 0,25 puncte.

Trebuie calculat punctajul lunar pornind de la salariul minim corespunzător perioadei în care a făcut armata, după care punctajele lunare sunt transformate în punctaj anual. Din acest motiv, două persoane care au petrecut același număr de luni în armată pot ajunge la calcule diferite dacă serviciul militar a fost efectuat în perioade supuse unor reguli legislative diferite.

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