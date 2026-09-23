Focare de hepatită A la Alba Iulia și Valea Lungă: peste 20 de cazuri confirmate și 130 de contacți identificați. Recomandările DSP

Direcția de Sănătate Publică Județeană Alba monitorizează în permanență evoluția focarelor de hepatită virală A și, în colaborare cu medicii de familie, rețeaua de asistență medicală comunitară și unitățile de învățământ, implementează măsurile necesare pentru limitarea transmiterii infecției, transmite instituția într-un comunicat de presă transmis astăzi.

În prezent, la nivelul județului Alba există 2 focare de Hepatita A active, unul la Alba Iulia (cartier Lumea Nouă) – focar de comunitate cu 18 cazuri confirmate și 96 de contacți identificați. Doar 11 contacți au acceptat vaccinarea și alți 3 contacți sunt în curs de vaccinare. Al doilea focar de Hepatita A a fost declarat la Valea Lungă, cu 5 cazuri confirmate și 36 de contacți. 23 dintre aceștia au fost deja vaccinați. În ceea ce privește cazurile confirmate, 3 sunt din categoria de vârstă 0 – 4 ani, 10 din categoria de vârstă 5 – 9 ani, 7 din categoria de vârstă 10 – 14 ani, 1 din categoria de vârstă 15 – 19 ani și 2 din categoria de vârstă 20 – 24 de ani.

În contextul creșterii numărului de cazuri de hepatită virală A, DSP Alba atrage atenția asupra importanței respectării cu strictețe a măsurilor de igienă, a recomandărilor medicale și a măsurilor de izolare în cazul persoanelor diagnosticate.

Hepatita virală A este o boală infecțioasă acută, cu transmitere predominant fecal-orală, care se poate răspândi prin mâini murdare, apă sau alimente contaminate, obiecte contaminate sau prin contact direct cu o persoană infectată. Virusul este eliminat prin materiile fecale și poate persista în mediul înconjurător.

Ce trebuie să știe populația

Perioada de incubație a hepatitei A este, în medie, de aproximativ 28–30 de zile, cu limite cuprinse între 15 și 50 de zile. O particularitate importantă este aceea că o persoană infectată poate transmite virusul înainte de apariția simptomelor, ceea ce favorizează răspândirea infecției în comunitate.

La copiii mici, infecția poate evolua fără simptome evidente, în timp ce la copiii mai mari și adulți boala este mai frecvent simptomatică.

Printre simptomele care pot apărea se numără:

*febră;

*oboseală și alterarea stării generale;

*lipsa poftei de mâncare;

*greață și vărsături;

*disconfort sau dureri abdominale;

*urină închisă la culoare;

*îngălbenirea pielii și a albului ochilor (icter).

Persoanele care prezintă astfel de simptome trebuie să se adreseze medicului și să evite contactul cu alte persoane până la evaluarea medicală.

Diagnosticul de hepatită A se stabilește medical, inclusiv prin investigații de laborator. Identificarea precoce a cazurilor este importantă pentru limitarea transmiterii și pentru monitorizarea contacților.

Izolarea persoanelor bolnave – o măsură esențială

DSP Alba face apel la persoanele diagnosticate cu hepatită virală A și la familiile acestora să respecte cu strictețe recomandările medicului și măsurile de izolare stabilite.

Copiii sau adulții cu simptome sugestive pentru hepatită A nu trebuie să meargă la școală, grădiniță, serviciu sau în alte colectivități până la evaluarea medicală și respectarea indicațiilor primite.

De asemenea, contacții direcți ai cazurilor confirmate trebuie să respecte recomandările medicilor de familie și ale autorităților de sănătate publică și să participe la monitorizarea epidemiologică pe perioada indicată.

Respectarea izolării nu reprezintă o măsură opțională, ci una dintre principalele modalități prin care poate fi întrerupt lanțul de transmitere a infecției.

Spălarea mâinilor – cea mai simplă măsură de prevenție

DSP Alba recomandă populației să acorde o atenție deosebită igienei mâinilor. Mâinile trebuie spălate cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde (optim 40 – 60 secunde):

*după utilizarea toaletei;

*înainte de prepararea sau manipularea alimentelor;

*înainte de fiecare masă;

*după îngrijirea unei persoane bolnave;

*ori de câte ori există riscul de contaminare.

Este important ca fiecare membru al familiei să aibă propriul prosop și să fie evitată utilizarea în comun a obiectelor personale, precum prosoape sau articole de igienă.

Curățenia și igienizarea regulată a locuințelor și a suprafețelor frecvent atinse contribuie, de asemenea, la reducerea riscului de transmitere.

Recomandări pentru unitățile de învățământ

Având în vedere proximitatea unor unități de învățământ față de zona în care evoluează focarul, DSP Alba recomandă aplicarea riguroasă a măsurilor de prevenție, inclusiv:

*efectuarea triajului epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate;

*izolarea și îndrumarea către evaluare medicală a copiilor cu simptome sugestive;

*informarea părinților cu privire la necesitatea prezentării copilului la medic atunci când apar simptome;

*asigurarea permanentă a apei potabile;

*supravegherea riguroasă a igienei mâinilor;

*spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de masă și după utilizarea toaletei;

*curățarea și dezinfecția riguroasă și frecventă a grupurilor sanitare, clanțelor, suprafețelor și spațiilor de studiu, cu produse biocide/virucide corespunzătoare;

*respectarea normelor de igienă în timpul distribuirii alimentelor, inclusiv în cazul programelor de distribuire a cornului și laptelui;

*informarea periodică a elevilor, părinților, cadrelor didactice și personalului angajat cu privire la modalitățile de transmitere și prevenire a hepatitei A.

*Vaccinarea împotriva hepatitei A

Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai importante metode de prevenire a hepatitei A

În România, vaccinul împotriva hepatitei A nu este inclus în Calendarul Național de Vaccinare și se realizează gratuit doar în focarele declarate. Vaccinarea împotriva hepatitei A este o vaccinare opțională, care poate fi recomandată în funcție de situația epidemiologică și de particularitățile individuale.

În contextul actual, DSP Alba recomandă persoanelor din comunitățile afectate sau expuse, în special celor care au avut contact cu persoane diagnosticate, să discute cu medicul de familie despre oportunitatea vaccinării împotriva hepatitei A.

Decizia privind vaccinarea trebuie luată împreună cu medicul, în funcție de vârstă, istoricul medical, antecedentele de infecție/vaccinare și riscul individual de expunere.

În cazul persoanelor care au fost expuse recent la virus, este important ca acestea să ia legătura cât mai repede cu medicul, deoarece există măsuri de profilaxie post-expunere care pot fi indicate în anumite situații.

Măsuri întreprinse de DSP Alba

În urma anchetelor epidemiologice efectuate, DSP Alba, împreună cu rețeaua de asistență medicală comunitară, mediatorii sanitari și medicii de familie, a identificat și monitorizează contacții cazurilor confirmate.

Pentru persoanele eligibile care au acceptat vaccinarea, au fost puse la dispoziția medicilor de familie dozele de vaccin necesare, în vederea vaccinării conform recomandărilor medicale.

Totodată, au fost transmise recomandări privind:

*izolarea și evaluarea medicală a cazurilor simptomatice;

*monitorizarea stării de sănătate a contacților direcți pe perioada de incubație;

*limitarea contactelor în comunitate atunci când situația epidemiologică o impune;

*respectarea strictă a regulilor de igienă;

*igienizarea corespunzătoare a locuințelor și spațiilor comune;

*asigurarea apei potabile;

*informarea și educarea populației cu privire la prevenirea transmiterii infecției.

DSP Alba colaborează cu autoritățile locale, unitățile de învățământ, medicii de familie, serviciile de asistență medicală comunitară și medicii școlari pentru aplicarea măsurilor de prevenție și pentru monitorizarea evoluției focarelor.

Apel către comunitate

Limitarea extinderii focarului depinde de respectarea măsurilor de către fiecare membru al comunității.

DSP Alba recomandă populației:

• Spălați-vă mâinile corect și frecvent.

• Nu trimiteți la școală sau la grădiniță copiii care prezintă simptome.

• Respectați izolarea și recomandările medicului atunci când există un diagnostic de hepatită A.

• Nu utilizați în comun prosoape, veselă și alte obiecte personale.

• Consumați apă potabilă și acordați atenție igienei alimentelor.

• Dacă ați fost contact al unei persoane diagnosticate, luați legătura cu medicul de familie.

• Discutați cu medicul de familie despre vaccinarea împotriva hepatitei A.

În această perioadă, informarea corectă, igiena riguroasă, identificarea rapidă a cazurilor, respectarea izolării și vaccinarea persoanelor pentru care aceasta este recomandată reprezintă elemente esențiale pentru limitarea transmiterii hepatitei virale A.

Biroul de presă al DSP Alba

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