Autoturism fără numere de înmatriculare, urmărit de polițiști pe străzile din Aiud: Mașina era radiată din circulație, iar șoferul s-a ales cu dosar penal

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au observat, la data de 22 septembrie 2026, în jurul orei 21.20, în timp ce desfășurau activități de patrulare pe strada Cuza Vodă, un autoturism care nu avea aplicate numerele de înmatriculare.

Polițiștii au pornit în urmărirea autovehiculului, fiind solicitat și sprijinul polițiștilor rutieri. La scurt timp, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza municipiului Aiud, în condiții de siguranță, autovehiculul condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Aiud.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Din verificări a reieșit că autovehiculul condus este radiat din circulație din data de 29 ianuarie 2026.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul neînmatriculat.

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