Lucian Mândruță, mesaj tranșant după desemnarea Siegfried Mureșan ca premier: „România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.”

Lucian Mândruță a reacționat după apariția lui Siegfried Mureșan la Digi24 și la desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a fost propus de președintele Nicușor Dan în contextul crizei politice prelungite, iar pentru învestirea unui nou Guvern sunt necesare 233 de voturi în Parlament.

În intervenția sa, Mureșan a vorbit despre planul de formare a unei majorități și despre negocierile cu partidele parlamentare. El a precizat că este dispus să discute cu PSD, însă a exclus o negociere cu AUR.

În acest context, Mândruță face o apreciere favorabilă la adresa europarlamentarului liberal și susține că un eventual vot împotriva lui Mureșan din partea PSD și AUR ar avea, în opinia sa, o semnificație politică majoră.

„L-am văzut la Digi pe Siegfried Mureșan și câteva lucruri pot să spun:

Nu există nicăieri în PSD sau AUR un politician cu competențele și inteligența lui.

România toată ar câștiga să-l aibă premier. Și pesediștii. Și suveraniștii. Toți.

Iar în ziua votului, dacă aceste partide vor spune NU, abia atunci va fi evident că țara contează puțin spre zero pentru ele.

Abia atunci vom putea vorbi, simplu și direct, despre trădare.”

Declarația vine într-un moment în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt decisive. Mureșan a susținut că România are nevoie de responsabilitate, competențe economice și credibilitate și că Guvernul pe care îl propune ar trebui să continue reformele începute de executivul condus de Ilie Bolojan.

De cealaltă parte, PSD și-a exprimat public opoziția față de nominalizarea lui Mureșan. În iunie, social-democrații spuneau că nu îl vor vota „sub nicio formă”, în timp ce poziția AUR față de învestirea unui Guvern condus de Mureșan rămâne un element important în ecuația parlamentară.

Astfel, următorul vot din Parlament va reprezenta un moment important pentru deblocarea crizei politice care durează de mai multe luni.

Secțiune Știri sub articolul principal