Curier Județean

Bărbat din Lunca Mureș, prins la volan cu permisul suspendat: Polițiștii i-au făcut dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Bărbat din Lunca Mureș, prins la volan cu permisul suspendat: Polițiștii i-au făcut dosar penal

Un bărbat din Lunca Mureș a fost prins la volan cu permisul suspendat. Polițiștii i-au făcut dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2026, în jurul orei 20.30, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca Mureșului, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din localitatea Lunca Mureșului.

Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având permisul de conducere suspendat.

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